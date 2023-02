Link Live Streaming Gratis Timnas U20 Indonesia Vs Irak, Pemain Persija Ini Optimistis Menang

TRIBUNJABAR.ID - Ini link Live Streaming Gratis, Timnas U20 Indonesia vs Irak di Piala Asia U20 2023.

Timnas U20 Indonesia vs Irak bakal berlangsung di Stadion Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan, Rabu (1/3/2023).



Laga Timnas U20 Indonesia vs Irak bisa disaksikan via live RCTI dan live streaming di RCTI+.

Ini link Live Streaming Gratis, RCTI+.

Cuaca Dingin

Tim U-20 Indonesia terus berusaha untuk melalui proses adaptasi dengan baik di Uzbekistan.

Suhu di Ibu Kota Uzbekistan, Tashkent, yang menyentuh 2-14 derajat celcius tidak memadamkan semangat pemain-pemain Indonesia U-20.

Meski harus 'melawan' udara dingin, mereka bertekad untuk memberikan hasil terbaik di Piala AFC U-20 2023.

Indonesia yang tergabung di Grup A bakal memulai turnamen dengan menghadapi Irak di Stadion Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan, Rabu (1/3).

Kemudian Indonesia bertemu Suriah, Sabtu (4/3).

Pada laga pamungkas, Garuda Nusantara ditantang tuan rumah Uzbekistan pada 7 Maret.

"Setelah tiba di Uzbekistan, cuaca sangat dingin. Tapi ini bukan penghalang bagi kami untuk bermain di Piala AFC U-20. Kami harus beradaptasi dengan baik," kata pemain belakang Indonesia, Frengky Missa.

Untuk laga kontra Irak, Frengky menatapnya dengan penuh optimistis. Dia mengakui Irak merupakan tim tangguh, tapi bukan berarti Indonesia bakal inferior di hadapan mereka.

"Laga itu jadi tantangan bagi kami sebagai pemain untuk bisa memberikan penampilan terbaik dan hasil yang baik juga," ujar pemain asal Persija Jakarta itu.

Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 2023, 1-18 Maret di Uzbekistan. Indonesia bakal lawan Irak di laga perdana, 1 Maret 2023. (pssi.org)

Tekad untuk mendapat hasil maksimal juga disampaikan Doni Tri Pamungkas.

Pemain sayap asal klub Persija itu merasa bangga bisa masuk skuad untuk Piala AFC U-20 2023.

Karena itu, Doni bertekad membayarnya dengan penampilan terbaik setiap diberikan kesempatan.

"Semoga kami cepat beradaptasi dan bisa menampilkan yang terbaik," kata Doni. (pssi.org)

