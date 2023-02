Kisah Inspirasi Arham Bima Amantana, Anak Guru Honorer yang Jadi Sarjana Hukum di Unisba

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Universitas Islam Bandung (Unisba) melantik 1.258 wisudawan dalam prosesi wisuda gelombang satu, tahun akademik 2022-2023, di Aula Unisba, Sabtu-Minggu (25-26/2/2023).

Salah seorang lulusan yang turut dilantik adalah Arham Bima Amantana, wisudawan Fakultas Hukum Unisba.

Arham yang merupakan anak dari seorang guru honorer dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang sangat terbatas, mampu membuktikan dirinya berhasil memperoleh predikat sarjana seperti yang diharapkan kedua orang tuanya selama ini.

Sebelum berkuliah di Unisba, Arham sempat ragu untuk melanjutkan studi karena terkendala biaya.

Namun, salah satu anggota keluarga Arham yang terlebih dahulu berkuliah di Fakultas Hukum Unisba, terus memotivasinya untuk sama-sama berkuliah di Unisba.

Dukungan lainnya pun hadir dari Uwak, kakang dari ibu kandungnya, yang memberikan bantuan dana, untuk biaya kuliah di Unisba.

Perjalanan Arham selama menempuh pendidikan pun tidak mudah, Uwak yang selama ini membantunya, meninggal dunia akibat Covid-19, saat dirinya mengenyam pendidikan di semester lima bangku kuliah.

Situasi itu, sempat membuat bingung akan kelanjutan masa depan kuliahnya, karena pihak keluarga yang ditinggalkan pun tidak bisa membantu biaya kuliah Arham seperti saat Almarhum masih hidup.

Namun, ada sebuah pepatah yang selalu dipegang teguh dirinya, yaitu Always be positive to make a better life.

Pepatah inilah yang membuatnya tidak ingin menyerah pada keadaan, berbagai upaya untuk memenuhi biaya kuliahnya pun ia lakukan, termasuk mendaftar Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan Kemendikbud,

"Dengan semangat yang tidak ingin menyerah pada keadaan, alhamdulilah saya dinyatakan lulus untuk menerima program MBKM itu.

"Dari program MBKM itu, saya mengajar di salah satu Sekolah Dasar selama kurang lebih lima bulan, dan mendapatkan bantuan untuk biaya kuliah juga uang saku yang yang saya tabung untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya saat ditemui di kampus Unisba, Senin (27/2/2023).

Selama kuliah di Unisba, Arham diketahui aktif di berbagai organisasi internal kampus seperti DAM Fakultas Hukum Unisba sebagai Staf Komisi B pada tahun Akademik 2021/2022.