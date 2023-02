Wasit Ini Bakal Pimpin Barito Putera vs Persib Bandung, Pernah Ganjar Kartu Kunig Robi Darwis

TRIBUNJABAR.ID - Sance Lawita bakal memimpin laga Barito Putera vs Persib Bandung pada lanjutan Liga 1 2022-2023.

Barito Putera vs Persib Bandung bakal berlangsung di Stadion Demang Lehman, Martapura, Senin (27/2/2023) ini pukul 15.00 WIB.

Sance Lawita pernah memimpin laga Persib Bandung lawan Persita Tangerang.

Ketika itu, Sance Lawita mengeluarkan empat kartu kuning, masing-masing untuk dua pemain Persib Bandung, Robi Darwis pada menit ke-8.

Baca juga: Inilah Lima Tempat Nobar Pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera di Kota Bandung

Kemudian Sance Lawita menghadiahkan kartu kuning kepada pemain muda Persib Bandung Arsan Makarin AlHaq pada menit ke-50.

Dua pemain Tangerang yang juga mendapat hadiah kartu kuning dari Sance Lawita adalah M Wildan Ramdhani Nugraha pada menit ke-90 dan Ramiro Ezequiel Fergonzi pada menit ke-78.

Pada pertandingan nanti, Sance Lawita bakal didampingi Asisten Wasit 1 Muhammad Zainuri dan Asisten Wasit 2 Jursadat.

Untuk Asisten Wasit Tambahan 1 bakal diembang Adi Riyanto dan Asisten Wasit Tambahan 2 M. Erfan Efendi.

Sance Lawita sudah memimpin 6 laga di Liga 1. Dia sudah mengeluarkan 35 kartu kuning dan 1 kartu merah.

Satu kartu merah dia keuluarkan saat memimpin Bali United vs PSM Makassar.

Pada pertandingan itu juga, Sance Lawita mengeluarkan 8 kartu kuning.

Rekor Sance Lawita

25/07/2022 PERSIKABO 1973 vs PERSEBAYA SURABAYA 4 kk 0

19/08/2022 BORNEO FC SAMARINDA vs PERSEBAYA SURABAYA 6 kk 0

11/12/2022 PS BARITO PUTERA vs DEWA UNITED FC 5 kk 0

21/12/2022 PERSIB BANDUNG vs PERSITA TANGERANG 4 kk 0

20/01/2023 BALI UNITED FC vs PSM MAKASSAR 8 kk 1 km

03/02/2023 PERSEBAYA SURABAYA vs BORNEO FC SAMARINDA 8 kk 0

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.