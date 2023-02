SSC Fair Libatkan Ratusan Peserta, Dekatkan Sekolah Smart Cibinong Bersama Masyarakat

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR, JAWA BARAT - Sekolah SMART Cibinong (SSC) menyelenggarakan Upacara Pembukaan Kegiatan SSC Fair pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Lapangan SD SC. SSC Fair ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempromosikan Sekolah serta masih dalam rangkaian kegiatan PPDB sebagai strategi promosi dan publikasi Sekolah untuk menjaring lebih banyak Peserta Didik baru guna mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan.

SSC Fair 2023 ini diikuti oleh sebanyak 590 peserta lomba yang berasal dari Siswa-siswi Sekolah jenjang TK, SD, SMP di wilayah Kecamatan Klapanunggal dan sekitarnya. Adapun beberapa mata lomba yang diperlombakan yaitu lomba mewarnai tingkat PAUD pada event One Day With TK Smart Cibinong, lomba mewarnai pada event Smart Explore the Art, lomba literasi pada event Literasi Fun Game With SMP Smart Cibinong, olimpiade MIPA pada event Smart School Competition Vol. 2 with SMA Smart Cibinong.

Pada sambutannya, GM Pendidikan DD, Rina Fatimah menyampaikan di hadapan para peserta lomba serta orang tua yang mendampingi bahwa, “tujuan perlombaan ini diadakan bukan hanya sebatas bersaing untuk memperebutkan juara. Tetapi lebih daripada itu, bahwa perlombaan ini diadakan agar peserta mengetahui potensi minat dan bakatnya sehingga bisa diasah dan dikembangkan di masa mendatang”.

“Selain daripada itu, SSC Fair juga menghadirkan berbagai variasi stand yang menjual jajanan atau kuliner yang bisa dinikmati oleh semua pengunjung,” tambah Rina.

SSC merupakan salah satu sekolah yang dikelola berbasis wakaf produktif oleh Dompet Dhuafa. SSC diwakafkan kepada Dompet Dhuafa pada 2011 dan hingga saat ini terus bertumbuh yang dibuktikan dengan adanya penambahan satuan pendidikan jenjang SMA.