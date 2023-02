Puluhan Pembalap Sepeda Gunung Taklukan Trek Galunggung Bike Park di Enduro Indonesia Series 2023

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan pembalap sepeda gunung (MTB) berhasil menaklukan trek Galunggung Bike Park, Tasikmalaya pada kegiatan bertajuk 'Enduro Indonesia Series (EIS) 2023'.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai Jumat (24/2/2023) sampai Minggu (26/2/2023).

EIS ini merupakan seri balap MTB Enduro yang mulanya berbama Gravity Enduro Indonesia dan dilaksanakan oleh CAF Gravity Indonesia.

Baca juga: Daftar Harga Sepeda MTB Merk Element, Mulai dari Rp 1,3 Juta, Tertarik Membeli?

Dalam gelaran EIS ini menghadirkan trails, event, dan sportourism menantang.

Founder CAF Gravity Indonesia, Moch Yanuar Anugrah menyampaikan seri pertama balapan ini antusias peserta sangat tinggi.

Terlihat dari peserta yang tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan ada dari Singapura, Malaysia, dan Brunei.

"Sampai hari ketiga series 1 berlangsung alhamdulillah lancar dan dua series lagi kami akan gelar di tahun ini juga, yaitu di Cikole dan Bali," ujarnya, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Ingin Beli Sepeda? Ini Daftar Harga Sepeda Gunung atau MTB Merk Element, Paling Murah Rp 1,3 Juta

Yanuar mengatakan, konsep yang bakal dihadirkan ialah mengadopsi sistem Enduro Internasional agar nantinya para pembalap tak terkejut ketika mengikuti balapan di kancah Internasional.

Ketika disinggung terkait dipilihnya trek Galunggung Bike Park Tasikmalaya, Yanuar pun menyebut bahwa di sana pemandangannya bagus dengan trek yang cukup mumpuni. Apalagi, Galunggung pada musim hujan kontur tanahnya berpasir.

"Standarisasi Internasional minimum elite, perolehan waktu minimum 15 menit sehingga untuk memenuhi target itu Galunggung tempat yang pas, karena salahsatu trek terpanjang, downhillnya ada serta memiliki fasilitas cukup utamanya akses jalannya sudah bagus," katanya.

Race Director EIS, AT Wiryawan menambahkan bahwa gelaran EIS 2023 ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni EIS100 untuk pada peserta yang elite atau pro dan kelas EIS80 untuk para pehobi dengan total 13 kelas, yakni EIS Men Pro (17-up), EIS-Men U23 (up to 23), EIS-Junior (17-18), EIS-Master A (30 +), EIS-Master B (37+), EIS-Women (open Age), EIS80-Youth (up to 17), EIS80-Men Open (open Age), EIS80-Master A (30+), EIS80-Master B (37+), EIS80-Master C (47+), EIS80-Women (Open Age) dan e-EIS (Open Age, Exhibition).

"Kami dengan bangga membawa pula kampanye #Sportourism pada semua pelaksanaan event-nya, dibuktikan dengan selalu mengikutsertakan budaya lokal setempat dengan segala potensinya. EIS 2023 akan digelar tiga seri skala nasional dan satu skala Internasional, yaitu 2nd Series pada Mei 2023 di Track 11 Sukawana & Cikole Bike Park, Lembang Jawa Barat, lalu 3rd Series atau Enduro World Series Qualifier pada Juli 2023 di Gunung Batur - Kintamani Bali," katanya.

Hasil dari tiga series yang digelar dan sistem akumulasi poin, kata Wiryawan, hasilnya empat pointer tertinggi (khusus dari kelas Elite dan Pro) akan dikirimkan ke Asia Enduro Series - South Korea pada Oktober 2023. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.