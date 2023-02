Pj Wali kota Cimahi Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Perangkat RT & RW yang Meninggal Dunia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PJ Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan menyerahkan santunan kematian kepada Reni Suminar merupakan ahli waris Almarhum Wahyudin yang sebelumnya bekerja sebagai perangkat RT Kelurahan Cipageran,Kecamatan Cimahi Utara.

Santunan kematian juga diberikan kerpada Zuraida Asnar Sutrisno yang merupakan ahli waris dari Almarhum AA Sutrisno Sulaiman.

Almarhum juga sebelumnya bekerja sebagai perangkat RW Kelurahan Pasir Kaliki.

Santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cimahi tersebut masing-masing sebesar Rp 42 Juta yang diserahkan langsung oleh PJ Wali Kota Cimahi yang didampingi Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Cimahi, Agus Suprihadi beserta jajarannya di kediamannya masing – masing yakni di Kampung Pondok Cibaligo Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi dan di Komp Fadent - Pasirkaliki Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jumat akhir pekan lalu.

“Santunan jaminan kematian ini merupakan program Pemerintah Kota Cimahi yang pada kaitannya bersama BP Jamsostek Cimahi memberikan santunan kepada perangkat non ASN Kota Cimahi yang telah terdaftar kedalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari perangkat RT, RW, Linmas, guru ngaji serta LPM di Kota Cimahi”, jelas Dikdik.

Kepala BP Jamsostek Cimahi, Agus Suprihadi mengatakan, pihaknya turut berduka cita yang mendalam atas kepergian almarhum.

"Semoga amal dan ibadahnya diterima disisi Allah SWT. BP Jamsostek telah menjalankan tugasnya dengan memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya," kata Agus.

Menurutnya, Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif serta bukan akibat kecelakaan kerja.

Dengan total santunan sebesar Rp42 juta, selain itu BP Jamsostek juga memberikan santunan beasiswa bagi anak dari peserta yang meninggal dunia dengan catatan memiliki masa iuran minimal tiga tahun.

Santunan diberikan untuk dua orang anak peserta secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak peserta.

Rinciannya untuk TK sampai dengan SD mendapatkan santunan sebesar Rp1,5 juta per tahun yang diberikan maksimal selama delapan tahun.

Bagi anak tingkat pendidikan SMP mendapatkan santunan sebesar Rp2 juta per tahun maksimal selama tiga tahun dan bagi anak SMA senilai Rp3 juta per tahun maksimal tiga tahun, serta anak dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi minimal Strata 1 sebesar Rp12 juta per tahun maksimal lima tahun.

Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia, beasiswa akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah dan beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah dan atau bekerja.

“Perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik penerima upah atau sektor formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mengikuti program BP Jamsostek, diharapkan pekerja dapat bekerja lebih produktif, aman dan nyaman karena telah terlindungi dari risiko sosial ekonomi yang mungkin dialami, hal ini sejalan dengan kampanye kami yaitu “kerja keras bebas cemas", kata Agus.