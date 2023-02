TRIBUNJABAR.ID - Gol gelandang Persib Bandung Marc Klok ke gawang Arema FC jadi gol terbaik pekan ke-16 Liga 1.

Gol Marc Klok untuk Persib Bandung tersebut terjadi dari tendangan jarak jauh pria berdarah Belanda tersebut.

Laga teresebut berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-0.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/2/2023).

Marc Klok juga terpilih menjadi Best XI of The Week, bersama pemain Persis Solo Alexis Messidoro dan pemain Bhayangkara FC Matias Mier.

Alexis Messidoro juga terpilih menjadi Best Player of The Week.

Untuk penyelamatan terbaik pekan ke-26 jatuh kepada kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satryo.

Pengumpan terbaik pekan ke-26 adalah pemain Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi.

Untuk top skor masih ditempati pemain Persib Bandung David da Silva dengan 18 gol.

Marc Klok mengaku senang Persib Bandung berhasil mengamankan poin penuh saat melawan Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2022/23.

Marc Klok juga senang berhasil menjadi penentu kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Arema FC di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Gelandang sekaligus pencetak gol semata wayang dalam laga tersebut, Marc Klok, pun tak kuasa menyembunyikan kegembiraannya.

Menurut pemain naturalisasi Indonesia itu beranggapan, laga-laga menjelang musim ini usai bak pertandingan final yang wajib dimenangkan.

Hal itu tak lain adalah untuk menjaga asa Pangeran Biru agar tetap kompetitif dalam perebutan posisi puncak klasemen sementara.