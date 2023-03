Peresmian Nasabah Binaan BRI Toko/Warung Modern Bersama Indogrosir Bertajuk TMI

TRIBUNJABAR.ID, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. melalui Kantor Cabang Soreang meresmikan pembukaan toko/warung modern bertajuk TMI (Toko Mandiri Indogrosir) yang merupakan Kerjasama antar BRI dengan PT. Inti Cakrawala Citra (Indogrosir). Belum lama ini telah dilakukan Peresmian TMI milik Bapak Aceu Setiawan yang merupakan nasabah di BRI Unit Ciluncat merupakan Toko TMI pertama yang bekerjasama dengan BRI dengan Indogrosir.

Peresmian piloting toko/warung modern ini dilakukan oleh Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono, Asisten Vice Presiden Divisi MSM BRI Asep Nugraha Sukma, Branch Office Head BRI Soreang Edi Yuniarto, Manager Indogrosir Pusat Dedi Kurniawan ditempat nasabah terbaik dan terpilih BRI Unit Ciluncat Cabang Soreang Aceu Setiawan dengan nama KDK Mart yang terletak di perumahan Gading Tutuka, Kecamatan Cingcin, Kabupaten Bandung.

Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono kepada Aceu Setiawan seorang pedagang kelontongan mitra binaan BRI Unit Ciluncat didampingi Asisten Vice Presiden Divisi MSM BRI Asep Nugraha Sukma, Branch Office Head BRI Soreang Edi Yuniarto.*

Branch Office Head BRI Soreang Edi Yuniarto mengatakan peresmian toko/ warung TMI Mitra Binaan BRI ini merupakan yang perdana yang dilakukan oleh BRI secara nasional dan selanjutnya akan dibuka di beberapa tempat lain seluruh Indonesia. Program TMI ini merupakan kegiatan pengembangan usaha masyarakat mikro berbentuk kemitraan antara mitra BRI yaitu agen BRILink maupun Kemitraan PT. Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) berupa TMI ini.

“Pengembangan usaha yang dilakukan oleh BRI Kanca Soreang adalah pembiayaan berupa penyaluran KUR, pemasangan EDC dan QRIS untuk mensupport layanan keuangan pembayaran dan tentunya keagenan Laku Pandai BRILink sebagai kepanjangan tangan BRI dalam melayani masyarakat sekitar dalam layanan perbankan.

Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono berbincang bersama Asisten Vice Presiden Divisi MSM BRI Asep Nugraha Sukma, Branch Office Head BRI Soreang Edi Yuniarto dan Manager Indogrosir Pusat Dedi Kurniawan usai meresmikan toko/warung modern TMI.*

Adapun yang tawarkan Indogrosir adalah penataan barang, pemenuhan barang dagangan, sistem persediaan barang dagangan dan pemesanan yang telah terintegrasi, sehingga dengan keanggotaan TMI ini pedagang toko difasilitasi layaknya toko modern yang ditunjang dengan di support delivery system yang langsung dikelola oleh Indogrosir,” jelas Edi.

Menurutnya, program TMI ini bukanlah waralaba namun sepenuhnya kemitraan dalam pengembangan masyarakat, sehingga baik BRI maupun Indogrosir ada tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usahanya yang diharapkan TMI terus tumbuh dan berkembang untuk memberi manfaat bagi masyarakat terutama pengelola TMI.

Foto bersama usai meresmikan toko/warung Modern Toko Mandiri Indogrosir (TMI). *

Selain itu dikatakan Edi, cara penyetokan barangnya pun langsung online dengan pihak Indogrosir, sehingga barang-barang apa saja yang harus dipasok oleh Indogrosir. Sistem manajemennya dilakukan melalui pendampingan oleh Indogrosir yang dikelola oleh ownernya sendiri, berbeda dengan sistem waralaba Indomaret atau Alfamart.

“BRI mengembangkan rolemodel dalam business partnership yang saling menguntungkan, terutama pemberdayaan dan pengembangan usaha Mikro serta memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya, baik dari layanan BRILink maupun pemenuhan kebutuhan secara umum dengan harga terbaik” terangnya.

Manager Indogrosir Pusat Dedi Kurniawan menyambut baik kerjasama dengan BRI. Ia menuturkan Toko Mandiri Indogrosir (TMI) adalah program pendampingan yang dilakukan Indogrosir kepada calon wirausaha dalam bentuk toko/warung modern, program ini sejalan dengan BRI yang selama ini terus membina para wirausaha baru termasuk UMKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional.

“Warung modern ini menggunakan pos dan sistem yang up to date, pos ini berfungsi sebagai pencatatan keluar dan masuk barang dagangan, kontrol inventory barang dan stock opname, order barang dagangan (PB) sesuai barang yang terjual, dapat melihat keuntungan harian dan bulanan, dll). Selain itu, didukung IT yang berpengalaman dan 24 jam non stop untuk handle perbaikan software, “ungkapnya.

Dedi berharap, kerjasama ini akan terus ditingkatkan hingga di seluruh kantor BRI secara nasional. “Apalagi menjadi rolemodel dalam business partnership yang saling menguntungkan terutama dalam pengembangan usaha Mikro”tuturnya.

Aceu Setiawan nasabah terbaik dan terpilih yang merupakan agen BRIlink binaan BRI Unit Ciluncat Cabang Soreang, mengucapkan banyak terimakasih kepada BRI selama ini sudah banyak membantu terutama dalam mengembangkan bisnisnya dan memberikan bantuan modal usaha hingga berkembang.*