Parade Foto Haya Fest 2023 di Sabuga ITB

Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla (kedua dari kiri) berbincang dengan Head of Marketing, Brand & Customer Experience CIMB Niaga Toni Darusman (kanan), Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri), dan Brand Ambassador CIMB Niaga Syariah Cut Mini pada Haya Festival (Haya Fest) 2023 di Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/2/2023).