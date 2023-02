Chord dan Lirik Lagu Hanjakal, Lagu Sunda dari Doel Sumbang: Kaduhung Sagede Gunung

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Hanjakal.

Lagu Hanjakal masih menjadi salah satu lagu Sunda favorit.

Lagu ini dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Chord Lagu Hanjakal

Intro : F#m D Bm C# D E F#m D E F#m

F#m C# F#m

Jangji urang rek saati

C# F#m C# F#m C#

moal pada ingkar moal rek sulaya

F#m C# F#m

tapi jangji ukur jangji

C# F#m

sumpah tinggal sumpah

C# F#m F#

kalah jadi runtah

Bm E

kaduhung sagede gunung

A D

teu ngagugu omong indung

Bm C#

papatah dianggap angin

F#m F#

geuningan kieu jadina

Bm E

hate ceurik balilihan

A D

taya nu bisa ngubaran

Bm C# F#m C#

hate asa di wewejet rajet

Reff :

F#m Bm

kudu kamana ngubaran diri

E A C#

kudu kumaha miceun kanyeri

F#m Bm

kudu kasaha nitipkeun diri

E C# F#m

kudu kumaha nya kumaha ...

