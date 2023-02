Bina Bangsa School Bandung Tuan Rumah Model United Nation 2023. Siswa BBS se-Indonesia Jadi Peserta

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Ratusan siswa dari berbagai kampus Bina Bangsa School (BBS) di seluruh Indonesia antusias mengikuti simulasi sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal dengan Model United Nation (MUN) yang digelar oleh Bina Bangsa School Bandung, yang berlokasi di Sentra Dago Pakar Raya Bandung, Jumat - Sabtu (24-25/2/2023).

BBS Bandung terpilih menjadi tuan rumah MUN 2023 yang tahun ini merupakan yang ke empat kalinya diselenggarakan secara onsite atau langsung setelah dua kali dilakukan secara daring karena pandemi.

MUN 2023 dibuka oleh Tamu Kehormatan, Dewi Nuraini SPd MM MSc PhD (Pranata Humas Ahli Muda).

Kepala Sekolah BBS Bandung, Frederick Lopez Laurente, mengatakan bahwa MUN diikuti lebih dari 250 delegasi dan tamu dari berbagai kampus BBS di seluruh Indonesia.

Menurut Frederick, BBS MUN memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan pembelajaran mandiri baik dilihat dari sudut pandang nasional maupun global.

"MUN juga akan membina kemampuan informasi para siswa dalam bahasa Inggris dan berjuang untuk mendapatkan prestasi akademik yang terbaik. Di sini, para siswa belajar mengenai tugas kepemimpinan dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, belajar dan bekerjasama dengan siswa BBS lainnya yang berasal dari kampus lain, dan membagikan pengalaman mereka kepada siswa lainnya di kampus mereka masing-masing," ujar Frederick di sela acara.

Menurut Frederick, BBS MUN 2023 mengusung tema 'The End of Adversity: A Great Vision in a Post Pandemic World' yang berarti Berakhirnya Kesulitan: Sebuah Visi Besar Di Era Setelah Pandemi.

"Tujuan kami adalah memberikan pemahaman ke semua delegasi betapa perlunya bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari berbagain tekanan isu global yang saat ini terjadi, untuk membentuk masyarakat global yang lebih baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Kepala Sekolah Bina Bangsa School Indonesia, Lee Ting Jian, mengatakan bahwa tahun ini BBS MUN memiliki 6 Dewan yaitu WHO, UNEP, UNICEF, UNSC, IOC, dan CRISIS.

"Melalui dewan-dewan ini, para siswa terlibat sebagai para delegasi yang mampu berdiskusi dan berdebat dengan penuh makna yang akan membawa para siswa menyadari sepenuhnya dan mengerti tentang berbagai isu global," ujar Ting Jian.

Menurut Ting Jiang, setiap dewan, akan menerima penghargaan dengan kategori Best Delegate (Delegasi Terbaik), Outstanding Delegate (Delegasi Luar Biasa), Honourable Mention (Sebutan Kehormatan), Verbal Commendation (Pembicara Terpuji), Best Position Paper (Makalah Terbaik), serta Best Directive (Arahan Terbaik).

"Seluruh kepala sekolah BBS, jajaran akademik, direksi, para guru, dan para pengurus OSIS telah bekerja keras bersama-sama membuat satu program besar untuk seluruh siswa BBS, seperti MUN ini. Harapannya, di masa depan nanti, para pemimpin muda ini dan para pemimpi ini akan menjadi pemimpin besar panutan dunia yang kita punya," katanya.

Sementara perwakilan Dinas Pendidikan, Dewi Nuraini, menyebutkan bahwa acara MUN yang digelar oleh BBS merupakan sebuah program yang sangat bagus untuk memberikan gambaran dan melatih siswa bagaimana melakukan simulasi sidang di PBB.

"Tentunya ini sangat positif, terutama juga membuat siswa bisa saling berdisukusi dan memiliki pandangan luas tentang isu-isu global yang sering didiskusikan dalam sidang umum PBB. Saya harap program seperti ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya," kata Dewi.

Perwakilan siswa BBS, yakni Stephen Abraham Lee (Secretary General) dan Benevolence Zoe (Deputy Secretary General), juga turut mengungkapkan pengalaman mereka menggelar simulasi sidang PBB.

"Program ini sangat baik diberikan kepada generasi muda yang saat ini dibanjiri oleh permainan-permainan gadget. Lebih baik melakukan hal yang lebih positif seperti berdiskusi di acara seperti ini," ujar Stephen.

"Kami adalah para calon pemimpin masa depan, jadi acara ini, menurut saya sangat penting bagi kami, para generasi muda. Saya percaya bahwa generasi muda pun memiliki kepedulian terhadap isu-isu global," tambah Zoe.