KAI Raih Penghargaan Best Public Relation in Company Innovation

TRIBUNJABAR.ID, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan penghargaan sebagai Best Public Relation in Company Innovation on Improving Railway Facilities, Infrastructure and Digital Transformation (Category: Transportation) dalam ajang Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta pada Jumat (24/2). Penghargaan tersebut diberikan oleh CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan kepada VP Public Relations KAI Joni Martinus.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan. Kami mewakili jajaran Direksi dan seluruh pegawai KAI sangat bangga atas penghargaan bergengsi ini, hal ini menjadi momentum bagi KAI untuk semakin memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KAI Raih Penghargaan Best Public Relation in Company Innovation

Joni mengatakan seorang Public Relations (PR) harus terus memberikan informasi kepada masyarakat seputar inovasi-inovasi dan perkembangan layanan kepada pelanggan. Hal ini penting dalam rangka mensosialisasikan peningkatan layanan yang terus KAI lakukan agar masyakarat memilih angkutan umum massal terutama kereta api sebagai transportasi pilihan.

Selain itu, Joni menambahkan, menjadi insan PR juga harus peduli dengan berbagai perubahan arus informasi serta dinamika kondisi di lingkungan sekitar. PR yang baik harus tanggap terhadap isu strategis yang berkembang serta mampu menyampaikan aksi dan isu korporasi aktual dengan akurat.

Penghargaan Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2023: Winning Economic Growth through Consistent Collaboration adalah penghargaan setinggi-tingginya dari Warta Ekonomi kepada public relation perusahaan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik.

Creating Impact for The Better Future dipilih sebagai tema dikarenakan peran public relation yang sangat besar bagi masa depan perusahaan secara umum dan juga masyarakat secara khusus. Sebagai salah satu competitive advantage yang dimiliki perusahaan, utilisasi yang optimal dari public relation perusahaan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan demi membangun Indonesia menjadi lebih baik.