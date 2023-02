Beckham Putra Minta Maaf ke Gian Zola Saat Persib Bandung Taklukan Arema FC: 3 Poin Milik Biru Barat

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung menang atas Arema FC, Beckham Putra minta maaf pada Gian Zola.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2022/2023, Kamis (23/2/2023).

Pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor ini berakhir dengan skor 1-0.

Marc Klok berhasil menjadi penentu kemenangan di laga yang sengit ini.

Kemenangan ini pun membuat Persib Bandung menduduki posisi kedua klasemen Liga 1 dengan nilai 52, tepaut tiga poin dengan PSM Makassar yang berada di peringkat 1.

Di sisi lain, kemenangan Pangeran Biru ini pun membuat banyak pihak, bobotoh hingga para pemain.

Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra pun mengaku senang atas kemenangan timnya.

Apalagi di laga kontra Arema FC, Beckham Putra harus berhadapan dengan kakak kandungnya, Gian Zola.

Di akhir pertandinga, Beckham Putra terlihat mengabadikan momen dengan sang kakak.

Tak hanya berdua, Beckham Putra dan Gian Zola ditemani oleh Luis Milla dan dua asistennya.

Melalui keterangan unggahannya, pemain bernomor punggung 7 itu meminta maaf pada sang kakak karena timnya yang meraih kemenangan.

"My brother see you next time (saudaraku sampai bertemu lagi). Maaf 3 poin milik biru barat," kata Beckham Putra dikutip dari unggahan Instagramnya, Jumat (24/2/2023).

Unggahan Beckham Putra pun langsung dibanjiri komentar bobotoh.

