Be On Fest di Trans Convention Manjakan Pencinta Skincare, Hadirkan Lebih dari 150 Brand

Suasana Be On Fest di Trans Convention Center yang berlangsung hingga 27 Februari 2023.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suasana Trans Convention Center begitu ramai dan meriah dengan hadirnya acara Be On Fest atau Beauty Fashion Festival pada Jumat (24/2/2023).

Acara Be On Fest bisa dikatakan sebagai surganya pengguna skincare karena terdapat lebih dari 150 tenant dan 400 brand yang bisa ditemukan.

Project Director Be On Fest, Syifa Afianti, mengatakan event ini hadir selama tiga hari, 24-27 Februari 2023, mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

Syifa menyebutkan, para perempuan sudah semakin sadar tentang kesehatan kulit sehingga skincare menjadi barang yang paling banyak dipilih dibandingkan kosmetik saat ini.

"Produk skincare biasanya susah dijangkau tokonya secara offline, harus pindah satu lokasi ke lokasi lain. Tapi di Be On Fest, pengunjung bisa tinggal pilih saja dan mengunjungi skincare favoritnya," kata Syifa saat ditemui di Trans Convention Center, Jalan Gatot Subroto, No 289, Jumat (24/2/2023).

Beragam produk skincare ikut dalam kegiatan ini, di antaranya MS Glow, Something, Calysta, Implora, Wardah, Whitelab, dan Silkygirl.

Menariknya lagi adalah para tenant memberikan diskon menarik dan membagikan produk gratis.

Pengunjung yang datang pun cukup ramai, tidak hanya perempuan, tetapi juga pria.

"Target pengunjung adalah usia dari 17 hingga 45 tahun dengan total 30 ribu pengunjung dalam tiga hari. Untuk pria juga kami menghadirkan kebutuhan untuk mereka seperti MS Glow Man, Nivea Men, dan Gatsby yang memberikan free haircut untuk pengunjung," tuturnya.

Bukan hanya pengunjung, Syifa mengatakan, yang turut meramaikan kegiatan ini adalah grup jastiper yang telah mengantre sejak pagi.

"Mereka juga yang membantu pergerakan ekonomi karena mereka ke sini menyerbu setiap brand. Bahkan ada yang menyiapkan tiga dus besar untuk memborong titipan," kata dia.

Para jastiper yang datang pun tidak hanya berasal dari Bandung, tetapi ada yang dari daerah lain seperti Jakarta dan Bogor.

Selain bisa memanjakan diri berbelanja skincare, pengunjung juga bisa mengikuti talkshow bersama para influencer dan bintang tamu spesial seperti Shandy Aulia, Sarah Keihl, Nita Gunawan, Indah Kus, dan masih banyak lagi. (*)