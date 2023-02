Laga Sengit di Final Four Proliga 2023, Bandung BJB Tandamata Kalahkan Jakarta BIN 3-2

Laga sengit terjadi di final four Proliga 2023 antara Bandung BJB Tandamata melawan Jakarta BIN di Gor Tri Dharma, Gresik, Kamis (23/2/2023). Di laga yang berlangsung dengan 5 set itu, Bandung BJb Tandamata menang dengan skor 3-2.

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Pertarungan sengit terjadi di final four Proliga 2023 antara Bandung BJB Tandamata melawan Jakarta BIN di Gor Tri Dharma, Gresik, Kamis (23/2/2023).

Di laga yang berlangsung dengan 5 set itu, Bandung BJb Tandamata menang dengan skor 3-2.

Manajer Bandung bjb Tandamata, Ayi Subarna, mengatakan, kunci kemenangan di pertarungan yang menguras tenaga itu karena anak-anak asuhnya bermain sangat fokus.

"Kuncinya sih anak-anak fokus dan tidak lengah, alhamdulillah kita bisa menang," kata dia.

Menurut Ayi, Nandita Ayu dan kawan-kawn sudah menjalankan dengan baik apa yang menjadi evaluasi pada babak penyisihan lalu.

"Penampilan sudah sesuai harapan dan terus kita pelajari kekurangannya tim kita karena masih ada aja kekurangannya," ucapnya.

Menang dengan menguras tenaga itu, kata dia, bukan berarti tanpa cela. Menurutnya, masih saja ada kurang koordinasi dari pemain.

"Masih kurang kordinasi dan masih ada kurang fokus saja itu baik lokal maupun asing," tegas Ayi.

Selanjutnya, Bandung BJB Tandamata akan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Sabtu (25/2/2023). Ayi mengingatkan anak asuhnya untuk tampil apik.

Ia meminta, pemain yang bertanding agar tetap fokus dan rileks. Ia pun ingin tim yang menjadi juara Proliga 2022 ini bisa menekan dari sejak awal pertandingan.

"Anak-anak harus tetap fokus rileks, harus menekan duluan jangan lengah. Selain itu perbaiki lagi kekurangannya pada saat melawan BIN. Selain itu, mental bermain harua ditingkatkan, karena final four ini bebannya luar biasa," ucap Ayi.