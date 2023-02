Chord Lagu Somse, Lagu Sunda Hits yang Dinyanyikan Doel Sumbang: Bongan Maroyokan Bae

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Somse.

Lagu Somse adalah lagu Sunda dari Doel Sumbang.

Kini, sejumlah karyanya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Somse

Am

Somse, alah meni somse

Am

Eneng meni somse

Am

Sombong sekali

Dm

Bohan ngaheureuyan bae

Am

Bongan naroelan bae

F

Bongan maroyokan bae

Am

Pikasebeleun..

Am

Is is ulah kitu is is

Ulah bendu is is

Ulah belikan

Am

Is is ulah kitu is is

Ulah bendu is is

Am

Ulah pundungan



Dm

Dimana-mana ge sami

Am

Pameget mah cararuni

F

Mun pameget teu cunihin

Am

Namina kuper

E

Pailas bararaid

F Am

Carunihin araroces

E

Sawios da sawios

F Am

Oces oge kararasep

Am

Idih malu dong muka jelek ngaku ganteng

Am

Itu tandanya lelaki percaya diri

Am

Tapi mestinya mau ngomong ngaca dulu

Am

Jangan begitu nanti bisa kena tinju

Interlude : G Bm (2x) Em Bm G F# Bm

