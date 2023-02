Skenario Juara Liga 1 Jika Persib Bandung, Persija, dan PSM Makassar Berpoin Sama di Akhir Kompetisi

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, memiliki peluang besar dibanding tim lainnya untuk menjadi juara Liga 1 2022-2023.

Petarungan pun diprediksi bakal sengit hingga pertandingan akhir berlangsung. Lalu, bagaimana hitungannya jika Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, memiliki nilai sama?

Berikut Tribunnews.com akan mencoba mengulas skenario persaingan juara antara Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar dalam perebutan gelar Liga 1 2022.

Juara Ditentukan Head to Head

Liga 1 2022 kali ini menggunakan aturan Head to Head sebagai penentu posisi klasemen.

Tidak seperti di Liga 1 terdahulu yang menggunakan selisih gol dalam penentuan klasemen.

Penentuan peraturan ini sudah diresmikan PT Liga Indonesia Baru (LIB) dari sebelum kompetisi bergulir.

Kebijakan head to head ditetapkan pasca-sistem bubble yang menutup putaran pertama desember lalu.

Head to Head Persib vs Persija vs PSM

- PSM vs Persija

Head to head pernah digunakan ketika Persija Jakarta dan PSM Makassar memiliki poin yang sama.

Ketika itu kedua tim bertengger di peringkat 1 dan 2 klasemen Liga 1.

Pada pertandingan terakhir Macan Kemayoran mampu menang atas Juku Eja, dengan skor 4-2 (25/1/2023).

Sedangkan di pertandingan putaran pertama keduanya bermain imbang, 1-1 (5/8/2022).