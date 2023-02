Perundungan Pelajar Terjadi di Ciwidey Kabupaten Bandung, Divideokan Kemudian Menyebar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Beredar video perundungan dilakukan oleh pelajar kepada pelajar di sebuah SMAN di Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Dalam video tersebut, terdapat seorang siswi, ditarik, dan dipukul, dan di video selanjutnya terdapat siswi yang menjadi korban tersebut, duduk dan menangis, sambil menundukkan kepalanya.

Kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Oliestha Ageng Wicaksana, membenarkan adanya perundungan tersebut.

"Kejadiannya Jumat 10 Februari, sekitar jam 14.00, korbannya 2 orang. Pelaku tersinggung dengan postingan korban," kata Oliestha, saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Senin (20/2/2023).

Oliestha mengatakan, jadi sepulang sekolah pukul 14.00 mereka bertemu, korban dua orang dan pelaku 4 orang.

"Pelaku tersinggung, oleh postingan korban di media sosial," kata Oliestha.

Orang tua salah satu korban T, Ati (42), menjelaskan, ketika anaknya pulang, saat itu mengaku dapat masalah, ada percekcokan bersama anak yang lain.

"Sampai dia, jadi dipukuli sama pelaku," ujar Ati, saat dikonfirmasi.

Ati mengatakan, selain anaknya ada juga teman anaknya yang menjadi korban, dan dipukul juga.

"Bener (video) itu, sempat divideo sama rekan-rekan pelaku," kata Ati.

Setelah dirundung, menurut Ati, kebetulan besoknya, anaknya tak sekolah karena waktunya libur, saat itu hari Sabtu dan kejadiannya Jumat, 10 Februari 2023.

Ati mengaku, pihak sekolah sudah datang untuk klarifikasi sama ingin mengetahui terkait kejadian yang sebenarnya yang menimpa anaknya.

"Harapannya kemarin, kan, waktu ada mediasi di sekolah, itu memang minta dua orang pelaku aja yang di DO (drop out). Tapi kayanya cuma satu, itu juga karena masih ada pertimbangan sekolah, jadi belum fix mau di DO," ucapnya. (*)

