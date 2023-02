Ingat Kasus Pelecehan Anak 8 di Sukabumi?Terdakwa Bikin Hakim dan Jaksa Jengkel, Tak Kooperatif

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Terdakwa kasus pelecehan seksual di Kota Sukabumi terhadap korban IRS (8), anak di bawah umur, tidak koperatif dalam selama bejalalanya persidangan.

Bahkan saat berjalanya persidangan, Hakim ketua dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibuat jengkel dengan jawaban-jawaban terdakwa.

Untuk membuka fakta visum adanya pelecehan dengan menghadirkan dua dokter ahli dari RSUD Syamsudin SH, yakni dokter kandungan, Candra Novi Ricardo dan dari dokter forensik, Nurul Aida Fathya.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Himelda Sidabalok dengan agenda menghadirkan dan mendengar keterangan dua ahli di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Kamis (16/02/2023) kemarin, terdakwa masih mengelak dan enggan mengakui perbuatanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djaja Subagja mengatakan, saat Hakim Himelda bertanya beberapa kali kepada terdakwa RP tidak koperatif dan tidak secara baik memjawab pertanyaan Hakim berdasarkan keterangan ahli.

Namun yang disampaikan dari keterangan ahli. Terdakwa membantah tidak melakukannya.

"Semua keterangan ahli tadi dia (Terdakwa) menjawab keberatan. Dia tidak merasa melakukan, itu kan hak dia. Mau dia menjawab keberatan silahkan itu hak dia," ucap Djaja.

Djaja menyebut, dari awal mulai persidangan pertama hingga ketiga, terdakwa tidak koperatif dan memberikan jawaban berberlit-belit.

"Dari awal terdakwa tidak kooperatif, dia tidak mengaku, tidak jujur dan berbelit-belit tidak berterus terang dalam memberikan keterantangan. Padahal kalau jujur meringankan hukumannya," ucapnya.

Djaja menyebutkan, dari keterangan dua ahli forensik dan pemeriksa visum menerangkan ada terjadinya pencabulan kepada korban.

"Terbukti ya, ada lecet-lecet di bagian bibirnya. Namun dari keterangan ahli selaput daranya masih utuh," ungkapnya, kepada Tribunjabar.id, usai persidangan.

Kendati tidak adanya kerusakan di bagian selapu dara. Secara hukum pidana sudah terbukti, karena ada kerusakan bagian sensitif korban.

"Adanya selaput dara rusak atau tidaknya, itu tidak mempengaruhi dakwaan, karena sudah ada perbuatan," tutur Djaja.

Terdakwa RP dikenakan pasal 81 dan atau pasal 82 UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

"Ancaman perjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Melihat terdakwa tidak koperatif mungkin hakim yang akan menetapkannya langsung," pungkasnya.