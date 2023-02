Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jabar Laksanakan Bindalwasnis pada Kanim Karawang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Keimigrasian (Bindalwasnis) yang bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang (Kamis, 16/02/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanim Karawang.

Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka penguatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait Monitoring dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana didampingi Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Gatut Setiawan, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Arif Hidayat, Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Vera Widjajanti, Kepala Sub Bidang Perizinan Rudy Suwartono beserta tim dan didampingi oleh Kepala Kanim Karawang Barlian beserta jajarannya.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanim Karawang, yang antara lain adalah program Aplikasi Izin Tinggal Online, tindak penolakan dan pengembalian berkas permohonan kepada Orang Asing, Penjamin atau Penanggung Jawab pada hari yang sama saat permohonan diterima oleh Kantor Imigrasi secara walk-in, pengecekan berkala Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal dan program kegiatan lainnya.

Kepada para jajaran pegawai Kanim Karawang, Kadivim Yayan berpesan untuk menjadikan Kanim Karawang menjadi Kantor Imigrasi yang terbaik dari kantor-kantor Imigrasi yang ada di Jawa Barat dan mampu mempertahankan predikat WBBM mereka dengan selalu melahirkan inovasi - inovasi baru yang dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam penyampaiannya Kadivim Yayan menyampaikan kembali pesan Inspektur Jenderal untuk membangun suasana kerja yang nyaman melalui kekompakan dan kebersamaan dalam bekerja.

Yayan juga berpesan agar mereka membawa suasana yang positif dan membawa manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. “Bekerja tidak hanya mencari dunia semata, namun jadikan bekerja sebagai ibadah” terang Kadivim Yayan.