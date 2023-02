Chord Lagu Batrawali, Lagu Sunda yang Hits dari Darso: Batrawali Nya Pait Nya Peuheur

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Batrawali.

Batrawali adalah lagu Sunda yang dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini masih menjadi lagu Sunda yang banyak digandrungi.

Chord Lagu Batrawali

Am - F - Dm - E

F - G - Am (2x)

F - Am - Bb - Am

F Dm

Hariwang nu geulis midangdang

Am

ka irup jajaka dandang

E

geutah ngeclak keur balangah

F Am

mupus raray kasucian

(**)

F Dm

poek ku nikmatna cinta

Am

mernah... cahya keur hibar

E F

pamikirna bakal rek satuhu

F Am

jajaka nu di picinta

Reff :

Dm

kutan nu jadi panutan

Am

ninggalkeun taya raratan

Dm

Batrawali nya pait nya peuheur

E

meulit ka batin nu geulis

F E

Parangsiam nu di kandung

E Am

teu dosa bet di tandasan

