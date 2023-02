AHM Hadirkan Suguhan Kelas Dunia di IIMS 2023

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – PT Astra honda Motor (AHM) menjadikan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 untuk menampilkan berbagai kejutan, termasuk produk-produk andalan kelas dunia dan pengenalan pebalap belia binaan yang siap bertarung di ajang balap internasional. Pada booth AHM, hadir untuk pertama kali di Indonesia, sepeda motor off road CRF250L dan melihat lebih dekat sepeda motor listrik EM1 e:.



Beragam suguhan untuk pengunjung booth AHM di Hall C3 Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat, sepanjang 16-26 Februari 2023 dirangkai dalam tema ”Honda Kebanggaan Indonesia”, tercermin dari produk dan aktivitas yang mengajak konsumen tetap optimistis mengejar mimpi yang membanggakan, serta menghadapi tahun yang penuh tantangan.



Sebanyak 21 line up sepeda motor Honda, satu di antaranya model teranyar, hadir di lima zona untuk memberikan pengalaman berbeda, yakni Urban, Explorer, Racing, Lifestyle, dan EV (Electric Vehicle). Pengunjung booth AHM di IIMS 2023 akan menjadi saksi peluncuran produk terbaru, Honda CRF250L. Tunggangan ini mengusung desain yang terinspirasi dari motor off-road sejati, performa unggul, serta bobot yang ringan, membidik pecinta off road di Indonesia untuk menjelajah tanpa batas.

Inspirasi bagi masyarakat Indonesia penggemar balap juga terus ditunjukkan AHM melalui beragam langkah strategis. Tahun ini, AHM memberikan dukungan penuh untuk tim HRC pada tiga kejuaraan balap tertinggi kelas dunia dari segmen yang berbeda, yakni MotoGP, MXGP, dan WSBK, dengan menyematkan semangat Satu Hati.



AHM juga mengumumkan pebalap muda binaan bertalenta yang tergabung dalam Astra Honda Racing Team (AHRT). Pengumuman ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menyiapkan pebalap yang akan mencetak prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di ajang balap nasional maupun internasional pada musim balap 2023.



Di sisi lain, AHM juga konsisten menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap realisasi netralitas karbon di Indonesia. Pada IIMS 2023, Zona EV akan diisi oleh Honda PCX Electric lengkap beserta ekosistem pendukungnya, serta satu model global yang akan menjadi ikon yaitu Honda EM1 e:.



AHM menghadirkan Honda EM1 e: sebagai langkah studi dan upaya menangkap animo masyarakat sebelum meluncurkan dua model sepeda motor listrik Honda di Indonesia pada tahun ini. Sebelummnya, AHM telah menyampaikan strategi dan roadmap sepeda motor listrik Honda di Indonesia hingga tahun 2030, dengan rencana memasarkan sejumlah kendaraan listrik sebagai bagian dari Honda e:Technology.



Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan ragam kegiatan dan suguhan menarik pada IIMS 2023 menjadi cerminan upaya perusahaan menghadirkan beragam teknologi global dan mendekatkan mimpi tertinggi masyarakat yang membanggakan dalam kehidupan sehari-hari di Tanah Air.



”Hadirnya Honda di booth IIMS 2023 adalah lanjutan momentum perusahaan dalam berbagai hal, yakni memberikan kesenangan berkendara untuk mencapai mimpi melalui produk berkualitas, mengupayakan kebanggaan untuk negeri dengan pembinaan pebalap muda di kancah dunia, hingga turut menyukseskan upaya pemerintah dalam roadmap elektrifikasi,” ujar Thomas.



Para pengunjung dapat melihat langsung berbagai model sepeda motor Honda, termasuk model-model menarik untuk balapan hingga masa depan dalam lima zona. DNA balap Honda bisa dirasakan melalui tiga model yang dilapis livery AHRT di Zona Racing. Mulai dari Honda CBR600RR tunggangan Gerry Salim, Honda CBR250RR milik Veda Ega Pratama, hingga Honda CRF250R yang serasi dengan Delvintor Alfarizi. Ketiganya ditemani Honda CBR250RR dan CBR150R, serta RC213V MotoGP tunggangan Marc Marquez.



Bagi pecinta sepeda motor untuk melengkapi gaya hidup, AHM menyiapkan zona Lifestyle. Di sini, pengunjung dapat melihat model motor Honda berdesain unik, menarik, yang kehadirannya telah terbukti tak lekang oleh waktu, seperti Honda ST125 Dax, Honda CT 125, ditemani Honda Scoopy serta New Honda Genio yang masing-masing mewakili karakter ikonik dan gaya sesuai tren masa kini.



Berpindah ke zona Explorer, produk sepeda motor Honda yang dikhususkan bagi para penjelajah, menghadirkan motor touring Big Bike Honda yakni CB500X. Model CB150X juga ditampilkan sebagai motor sport adventure touring 150cc pertama di Indonesia dengan nuansa tampilan Big Bike. Dua model untuk jalanan aspal itu disempurnakan oleh Honda CRF150L dan yang baru meluncur di IIMS 2023, Honda CRF250L.



Pada zona Urban, AHM menghadirkan motor-motor yang asyik digunakan sehari-hari, mulai dari deretan mesin 160 cc (Vario 160, PCX 160, dan ADV160), ditemani Honda Vario 125 dan Honda BeAT terbaru. Zona EV dipajang sebagai etalase masa depan moda transportasi elektrik yang menampilkan Honda PCX Electric hingga satu model global, Honda EM1 e:.



Beragam apparel dan aksesoris resmi Honda Genuine Accessories (HGA) ditawarkan untuk melengkapi gaya hidup dalam beraktivitas bersama sepeda motor Honda. Para pengunjung dapat menyesuaikan dan memboyong apparel resmi di booth Honda.



Hal menarik, canggih, dan unik akan dengan mudah ditemukan pada booth AHM di IIMS 2023 seluas 400,5 m2. Dari depan, pengunjung bisa menikmati sajian tiga dimensi melalui anamorphic LED di bagian atas booth. Berbagai model dan motion graphic akan ditayangkan, seolah-olah bergerak nyata dan mengesankan.



Di zona lifestyle, pengunjung bisa memanfaatkan fasilitas AR Fashion Booth yang mampu menyimulasikan apparel untuk dikenakan pengunjung secara virtual. Pengalaman unik lainnya, pengunjung juga dihibur oleh Lift Ride. Saat memasuki ruangan yang menyerupai elevator, pengunjung akan dibawa seolah-olah menaiki dunia lain dan sampai di tujuan tertentu untuk menyaksikan berbagai hal, termasuk produk dengan ambience yang berbeda.



Kesan kecanggihan teknologi lain adalah hadirnya virtual scanner pada Honda PCX Electric di Zona EV. Scanner ini bisa dioperasikan untuk mengetahui berbagai fitur dan apa pun yang terpasang pada bagian dalam sepeda motor listrik tersebut.



Tentunya, pengunjung tetap bisa melakukan test ride untuk tiga model, yakni Honda CB150X, Honda Vario 125 terbaru, dan Honda ADV160.