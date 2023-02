Lirik dan Chord Lagu Komang Raim Laode, Viral di TikTok: Sebab Kau Terlalu Indah dari Sekedar Mata

TRIBUNJABAR.ID - Inilah lirik dan chord lagu Komang milik Raim Laode yang sedang viral di TikTok.

Belakangan ini banyak sekali lagu yang viral dan terkenal muncul di TikTok.

Terbaru, lagu Komang milik Raim Laode turut hadir sebagai latar musik konten-konten para pengguna TikTok.

Lagu Komang ini terkenal dengan penggalan lirik:

“Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata”

Lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya.

Langsung saja, berikut lirik dan chord lagu Komang karya Raim Laode selengkapnya.

[INTRO]

G D Am C Cm

G

Dari kejauhan

D Am

Tergambar cerita tentang kita

C Cm

Terpisah jarak dan waktu

G D

Ingin ku ungkapkan rindu

Am

Lewat kata indah

C Cm

Tak cukup untuk dirimu

Em D

Sebab kau terlalu indah

C

Dari sekedar kata

Em D

Dunia berhenti sejenak

F D

Menikmati indahmu

G

Dan apabila tak bersamamu

D Am

Kupastikan kujalani dunia

Cm

Tak seindah kemarin

G D

Sederhana tertawamu sudah cukup

Am

Lengkapi sempurnanya

Cm

Hidup bersamamu

Em D C

Em D C

Jika hariku lalui tanpa hawamu

Em D F

Percuma senyumku dengan dia

D

Oooo

G D F D

G

Dan apabila tak bersamamu

D Am

Kupastikan kujalani dunia

Cm

Tak seindah kemarin

G D

Sederhana tertawamu sudah cukup

Am

Lengkapi sempurnanya

Cm

Hidup bersamamu

G

Apabila tak bersamamu

D Am

Kupastikan kujalani dunia

Cm

Tak seindah kemarin

G D

Sederhana tertawamu sudah cukup

Am

Lengkapi sempurnanya

Cm Em D C

Hidup bersamamu.. Mu.. Huu uu

Em D

Sebab kau terlalu indah

C

Dari sekedar kata

Em D

Dunia berhenti sejenak

F

Menikmati indahmu