Dukung Green Energy, PT Jaya Duta Indonesia Pasarkan Produk Ramah Lingkungan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan, termasuk dalam peningkataan penggunaan produk yang berorientasi pada green energy. Dengan orientasi green energy ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.

Hal ini pulalah yang terus diupayakan oleh PT Jaya Duta Indonesia yang ikut mendukung pemerintah mewujudkan green energy.

Setelah lama memproduksi produk water treatmen, solar water heater, dan water purifier, PT Jaya Duta Indonesia juga turut mengembangkan solar cell.

"Kami merupakan perusahaan yang sebelumnya memproduksi produk filter air yang kemudian berkembang menjadi perusahaan dibidang pengolahan air, pengolahan air limbah, pengolahan air minum, dan teknologi energi terbaru yakni energi tenaga surya," kata Nasional Sales Manager Herman pada acara Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 PT Jaya Duta Indonesia di Bandung, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, penggunaan produk ramah lingkungan kini mulai banyak dilirik masyarakat.

Baca juga: Dukung Green Energy, PLN Tingkatkan Electrifying Lifestyle di NTT

Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 PT Jaya Duta Indonesia (istimewa)

"Kami lebih lama dibidang solar water heater, pemanas air tenaga surya, kalau solar cell baru mulai setahun belakangan ini, namun kami terus berinovasi. Seiring peningkatan pemanfaatan produk kami, seperti produk solar water heater yang selalu meningkat peminatnya," kata Herman.

Ia mengatakan, masyarakat semakin paham akan penggunaan produk green energy sebagai upaya untuk penghematan energi listrik berbayar.

Meningkatnya penggunaan produk green energy juga diungkapkan Direktur PT Jaya Duta Indonesia Edmond (BSc).

Menurutnya saat ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan solar water heater tenaga surya juga meningkat.

"Penggunaan water heater tenaga surya itu dapat menghemat penggunaan listrik serta inovasi baru yang mendukung go green," kata Edmond, alumni University of Bath Inggris yang memilih kembali ke tanah air untuk membangun Indonesia dalam produksi produk go green.

Baca juga: Akuisisi Captive Power 8.660 KVA PLN Dukung Green Energy PT Daliatex Kusuma

Untuk produk-produk PT Jaya Duta Indonesia, Edmond mengatakan pihaknya sudah banyak menggunakan komponen dalam negeri namun tetap mengedepankan inovasi serta kualitas.

Karena itu, pihaknya memiliki sejumlah produk unggulan seperti Solarjaya, Visisolar, dan Java Filter serta produk lainnya.

Dengan inovasi produk tersebut, PT Jaya Duta Indonesia optimis tahun 2023 akan lebih baik lagi seiring membaiknya pemulihan ekonomi Indonesia.

Di lokasi yang sama, Komisaris Utama Didik Heriyantoro, ST MM mengatakan kandungan TKDN dalam produk PT Jaya Duta Indonesia sudah cukup tinggi.

"Kalau bicara TKDN, khusus water filter sangat tinggi, benar-benar produksi lokal, bahkan untuk produk solar water heater perusahaan sudah mendapatkan ISO, dan yang menggembirakan lagi, kami sudah mendapat regisitrasi dari pemerintah yakni e catalog, jadi kita sudah masuk e catalog LPSE, produk lokal dari perusahaan dalam negeri yang diakui pemerintah untuk pengadaan barang solar water heater, water filter dan nanti solar cell juga. Kami siap turut membangun Indonesia dalam hal hemat energi," kata Didik Heriyantoro.