Chord Lagu Wangsit Siliwangi, Lagu Sunda Populer yang Dinyanyikan Darso: Juru Bakti Perjuangan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Wangsit Siliwangi.

Lagu Wangsit Siliwangi adalah lagu Sunda yang populer dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini, karyanya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Wangsit Siliwangi

Ab F E F Am

F Dm

Kiwari geus gumelar

F Am

Putra Pajajaran anyar

Am Dm

Wawangina sumebar

F Dm

Sajagad raya kawentar

C Am Bb

Ampuh simpuh tur sabar

Bb Am

Kasatriaan wiwitan

Am F

Nyukcruk galur cacandran

Bb Am

Siliwangi keur pananggeuhan

Am

Kapahlawanan

F Am

Juru bakti perjuangan

E

Lambang kajayaan

F Bb Am

Teguh kana perjuangan

Am F

Baheula kacapangan

Dm F Am

Dina jaman Galuh Pakuan

Am Dm F

Nu kamashur Pajajaran

Dm

Tempat payung kaadilan

Am Bb

Ayeuna dikondangan

Bb Am

Numpes nu mawa paesan

Am F

Siliwangi ginanjar

F Bb Am

Seungit nyambuang ka mashur

Am C

Wangsit pitutur

Am F Am

Nepungkeun asma nu luhur

A F

Wawanenna kaukur

F Bb Am

Numpes ka jalan takabur

