Potret Lawas Rully Calon Suami Dewi Perssik dengan Tessa Kaunang, Pernah Ditudingan Kumpul Kebo

TRIBUNJABAR.ID - Sosok Rully, pilot yang melamar Dewi Perssik masih menjadi sorotan.

Setelah terungkap sosok Rully pernah menjalin hubungan dengan Tessa Kaunang, masa lalunya ikut dikulik.

Tak sedikit yang penasaran masa lalu Rully saat pacari artis cantik Tessa Kaunang.

Bahkan kini, potret lawas Rully saat masih menjalin hubungan dengan Tessa Kaunang tersebar di media sosial.

Sebagaimana diketahui, Tessa Kaunang adalah seorang model, pemeran, pembawa acara televisi dan politikus.

Belakangan, nama Tessa ramai dibicarakan semenjak kabar Dewi Perssik dilamar Rully, mantan kekasihnya.

Rully sendiri diketahui berprofesi sebagai seorang pilot.

Rully dan Tessa Kaunang pernah berpacaran pada 2018 lalu.

Hal ini terlihat dari foto Tessa dan Rully sempat bersama.

Selama pacaran, Tessa terbilang jarang mempublikasikan wajah Rully.

Namun dia sempat mengunggah foto bersama dengan memberikan ucapan selamat kepada sang mantan pacar dengan memberikan kue tart bertulis 'Congratulation'.

"Congratulation for your upgrading captaincy.. Makin smangat yak krjanya ndaa.. Be a good & proudly captain.. (emotion cium)," tulis Tessa memberi keterangan fotonya itu, yang diunggah pada 2018.

Potret lawas saar Tessa Kaunang masih pacaran dengan Rully, mengaku sering antar kerja

Setelah namanya ramai, Tessa Kaunang membeberkan kisah masa lalunya dengan Rully, pilot yang melamar Dewi Perssik tersebut.

Bahkan Tessa Kaunang tak segan mengungkap beberapa fakta tentang Rully dan dirinya di masa lalu.