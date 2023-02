Detik-detik Gawang Persib Bandung Kebobolan Dua Kali, Akhirnya Kalah Lagi Setelah 15 Laga Unbeaten

TRIBUNJABAR.ID - Ramadhan Sananta dan Yance Sayuri menjadi dua pemain PSM Makassar yang membuat Persib Bandung merasakan kekalahan lagi.

Mereka membobol gawang Teja Paku Alam dalam laga di pekan ke-24 Liga 1 2022-2023 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa (14/2/2023).

Persib yang unggul dulu di menit 45+3 melalui kaki Achmad Jufriyanto, kalah dengan skor 1-2.

Sebelum laga ini, Persib terakhir kali kalah pada 29 Agustus 2022. Sialnya, yang melakukan saat itu juga PSM Makassar!

Saat tandang ke markas PSM di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, gawang I Made Wirawan dibobol tiga pemain. Yakob Sayuri dan Ramadhan Sananta masing-masing mencetak dua gol. Sedangkan Wiljan Pluim memastikan tuan rumah mencetak gol ke lima.

Gol Persib kala itu dicetak Marc Klok.

Detik-detik gol PSM

Berbeda dengan saat melawan Bali United di pekan ke-23, Persib yang unggul dulu justru gagal mempertahankan skor. Sebaliknya, lawan membukukan dua gol untuk memberi kekalahan pertama setelah melewati 15 laga beruntun dengan hasil 12 kali menang dan tiga kali imbang.

PSM menyamakan kedudukan di menit 54 melalui penyerang berusia 20 tahun, Ramadhan Sananta. Sananta menyelesaikan umpan Yakob Sayuri.

Gol ini berawal dari umpan jauh Wiljan Pluim ke sisi kiri pertahanan Persib.

Rezaldi Hehanussa yang menjadi pemain terdekat dengan Yakob justru tertinggal dalam sprint karena membalik badan dan menganggap ada offside.

Kondisi itu membuat Yakob one on one dengan Teja. Sebelum bola sampai ke Teja, Yakob berhasil menghindarkan bola dari jangkauan sang kiper ke arah dalam.

Dalam situasi bola berada di tiang jauh, Sananta berhasil mendorong bola sebelum Nick Kuipers menurupnya.

Pada gol kedua, Yance yang merupakan saudara kembar Yakob berhasil menaklukkan Teja melalui tendangan dari luar kotak penalti setelah memenangkan perebutan bola dengan Dedi Kusnandar.

Sebelum ada pemain Persib menutup, Yance melepaskan tembakan dengan kaki kanan setelah melakukan tiga kali sentuhan. Bola yang meluncur deras mengarah ke tiang gawang kanan Teja.

Meski sudah berusaha menjangkau dengan terbang, Teja tetap gagal menghindarkan gawangnya kebobolan untuk kedua kali. (*)