Supermusic X Hellprint 'Monster of Noise III', 46 Band Sukses Hibur Penggemar Musik Distorsi

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Supermusic X Hellprint 'Monster of Noise III' yang digelar di Mako Pusat Pendidikan Jasmani Militer (Pusdikjas), Jalan Pasir Kumeli, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sukses menghibur ribuan penggemar musik distorsi, Minggu (12/2/2023).

Konser musik metal tersebut menyuguhkan 46 band yang tampil di empat stage yakni Main Stage Monster, Noise Stage, Hell Stage, dan Kecil tapi Party Stage.

Di empat stage ini pengunjung tampak menikmati penampilan semua band yang tampil.

Untuk di Main Stage Monster dan Noise Stage ada 21 band yang tampil yakni, Santet, Dreamer, Down For Life, Darksovls, Voice Of Baceprot, Burgerkill, Seringai Billfold, Rosemary, For Revenge, dan Stand Here Alone.

Masih di dua stage yang sama itu ada Revenge The Fate, Alone At Last, Strangers, 510, Iron Voltage, Shvron, Tremorrage, Invicta, Fiction of Revenge, dan Devormity.

Sementara di Hell Stage ada 19 band yang tampil yakni, Kagendra, Under 18, Goredath, Taring, Tcukimay, Marjinal, Undergod, Aftercoma, Humilation, Byebye Bunny, Xtab, Sufism, Inhell, Modol Morot, Stubborn, Ballistic, Radical Infection, Glamsglory, dan My Beloved Enemy.

Sedangkan untuk di Kecil tapi Party Stage, ada 6 band yang tampil yakni Knuckle Bones, Scimmiaska Ft Givani Gumilang, Asep Balon x Fiksi, DT09, Threesixty, dan Hydro Koplo.

Perwakilan Supermusic, Tries Pindang mengatakan, dengan adanya konser musik Monster of Noise III ini membuktikan bahwa Supermusic dan Hellprint masih tetap eksis meskipun pada tahun lalu dilanda pandemi COVID-19

"Pada tahun ini kami coba buktikan lagi, Supermusic dan Hellprint masih tetap solid mengedepankan bagaimana kepuasan audiens menikmati Monster of Noise III di Pusdikjas ini," ujarnya saat ditemui, Minggu (12/2/2023) malam.

Ia mengatakan, pada tahun ini Supermusic dan Hellprint bertekad memberikan yang terbaik karena pada Desember 2022 acaranya diundur.

Sehingga konsep pada tahun 2023 dikemas secara matang untuk mengobati kekecewaan para penggemar musik distorsi khususnya Hellprint Familia.

"Ada hikmahnya ketika konser ini diundur, karena persiapan kita lebih matang demi bisa mengobati kekecewaan mereka dengan kepuasan. Makanya, kami dari Supermusic mendukung Monster of Noise III dari sisi kemasan yang lain," kata Tries.

Menurutnya, meski Hellprint memiliki kapasitas yang terbaik khususnya pada panggung, tetapi Supermusic tetap ingin memberikan dukungan agar audiens tidak hanya menikmati konser musik, tapi bisa mendapatkan pengalaman yang lebih.

Dalam konser musik Monster of Noise ini terdapat booth superlive yang memberikan berbagai aktivitas bagi audiens, seperti kesempatan bertemu dan foto bareng bersama band-band favorit serta bisa mendapatkan merchandise yang menarik dari Superstore dan voucher belanja.

"Jadi, konser ini merupakan yang terbaik secara kepuasan kami selama satu dekade, karena para audiens yang datang secara apparel dan lain-lain sudah menikmati musik dengan nyaman," ucapnya.

Menurutnya, dalam konser ini antusias audiens terbukti cukup tinggi karena dimanapun acara digelar, Monster of Noise III ini memang memiliki magnet tersendiri, sehingga pihaknya ingin mencoba digelar di Kota Cimahi.

"Harapannya sih kami ingin digelar di Bandung, tapi kan kalau disana venue terbatas dan mungkin perizinan juga agak sedikit kompleks jika dibandingkan di Cimahi atau di Bandung Barat ataupun di Kabupaten Bandung," ujar Tries.

Sementara event Organizer Hellprint, Danny Kajul menambahkan, dalam konser musik Monster of Noise III ini pihaknya menargetkan sebanyak 10 ribu penonton dan yang hadir tidak hanya dari Jawa Barat khususnya Bandung Raya saja, tetapi ada dari Medan, Palembang, dan Pontianak.

"Tapi kita kan bikin empat stage untuk memecah masa, terus konser ini sudah dapat izin dari Satgas Covid-19 Kota Cimahi dan ke Satgas Covid-19 nasional juga kita laporan karena saran dari Polda Jabar harus seperti itu," kata Danny.