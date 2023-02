Stok Pupuk Bersubsidi di Jabar 72.413 Ton, Masih Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Petani Beberapa Minggu

Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat stok pupuk subsidi di Jawa Barat sebesar 72.413 ton selama periode Februari 2023.

Jumlah tersebut, terdiri dari Urea sebanyak 37.645 ton dan NPK mencapai 34.767 ton.

Jumlah tersebut mencapai 183 persen dari ketentuan stok minimum.

Senior Vice President (SVP) PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Agus Susanto, mengatakan, stok pupuk bersubsidi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa minggu ke depan.

“Stok pupuk urea yang mencapai 37.645 ton ini setara dengan 155 persen terhadap ketentuan stok minimum yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan stok pupuk NPK yang sebesar 34.767 ton ini setara 227 persen dari ketentuan. Sehingga stok itu cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa minggu ke depan," kata dia, Senin (13/2/2023)

Ketentuan stok yang disiapkan Pupuk Indonesia, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

“Kami menyalurkan pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menjaga ketersediaan stok berdasarkan ketentuan stok pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan sesuai dengan surat keputusan (SK)/E-Alokasi masing-masing wilayah, dan kami memastikan ketersediaan stok di setiap bulan untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi,” katanya.

Pihaknya mengungkapkan alokasi pupuk subsidi di Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar 938.959 ton untuk tahun 2023.

Angka tersebut terdiri Urea 600.731 ton dan NPK sebesar 338.228 ton sesuai dengan surat keputusan (SK) kepala daerah sebagai aturan turunan dari Peraturan Permentan Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023.

"Sesuai dengan pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada tiga jenis pupuk, yaitu Urea, NPK dan NPK Kakao. Ketiga jenis pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi sembilan komoditas pertanian strategis yang berdampak terhadap inflasi, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih," katanya.

Selain itu, dia mengatakan, pihaknya telah merealisasikan pendistribusian pada akhir Desember 2023 sebanyak 244.742 ton pupuk, terdiri dari Urea 142.602 ton dan NPK 102.140 ton di wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Dari sisi harga, ditetapkan HET masing-masing senilai Rp 2.250 per kilogram, dan pupuk urea mencapai Rp 2.300 per kilomgram untuk pupuk NPK, serta Rp 3.300 per kilogram," kata dia.

Agus memastikan bahwa seluruh pupuk bersubsidi yang didistribusikan Pupuk Indonesia diperuntukan kepada petani yang memenuhi persyaratan dalam Permentan Nomor 734 Tahun 2022.

"Berdasarkan hal tersebut, petani yang berhak mendapatkan yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan kartu tani untuk wilayah tertentu," kata dia.

Agus menambahkan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi atau yang sering disebut dengan istilah Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat. (*)