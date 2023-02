15 Ucapan Hari Valentine Romantis dan Bucin, Cocok untuk Pasangan LDR, Bagikan Pada 14 Februari

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan ucapan selamat Hari Valentine dalam bahasa Inggris.

Hari Valentine diperingati setiap tanggal 14 Februari.

Momen tersebut kerap kali disebut dengan hari kasih sayang. Terdapat berbagai cara untuk merayakan Hari Valentine, salah satunya berbagi ucapan pada sang pacar.

Berikut Tribunjabar.id sajikan kumpulan ucapan selamat Hari Valentine dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya.

Ucapan Hari Valentine untuk Pacar

1. You are my love, my best friend, my one and only. Now, let me be your Valentines once more. Happy Valentines’s Day

Artinya: Kamu adalah cintaku, sahabatku, satu-satunya. Sekarang, izinkan aku menjadi Valentine-mu sekali lagi. Selamat Hari Valentine

2. My sweet Valentine, I promise to behave like a perfect gentleman this year and make sure to give you all you want on this special day, today it’s all about us and our love for each other. I love you! Happy Valentine’s Day!

Artinya: Valentineku yang manis, aku berjanji untuk berperilaku seperti pria yang sempurna tahun ini dan pastikan untuk memberikan semua yang kamu inginkan di hari istimewa ini, hari ini semuanya tentang kita dan cinta kita satu sama lain. Aku mencintaimu! Selamat Hari Valentine!

3. I love the way you make me feel like a man. You allow me to love you and I am so thankful for that. Happy Heart’s Day darling!

Artinya: Saya suka cara Anda membuat saya merasa seperti seorang pria. Anda mengizinkan saya untuk mencintai Anda dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Selamat Hari Hati sayang!

4. Thank you for letting me love you and for loving me in return. I am so lucky that you are mine. Happy Valentine’s Day!

Artinya: Terima kasih telah membiarkan aku mencintaimu dan membalas cintaku. Aku sangat beruntung bahwa kamu adalah milikku. Selamat Hari Valentine!

5. I will never get tired of loving you. I admire the way you make me fall in love with you more each day. Happy Valentine’s Day!