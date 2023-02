Kumpulan Ucapan Selamat Hari Valentine untuk Pacar dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya 

TRIBUNJABAR.ID - Momen spesial Hari Valentine 2023 tinggal menghitung hari, jatuh pada 14 Februari 2023.

Untuk menyambutnya, Anda bisa berbagi ucapan selamat Hari Valentine tersebut untuk pacar, gebetan atau pun pasangan.

Supaya lebih berkesan, ucapan Hari Valentine bisa disampaikan dalam Bahasa Inggris.

Selain itu, ucapan selamat Hari Valentine tersebut juga cocok dibagikan di media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Berikut inilah kumpulan ucapan selamat Hari Valentine, 14 Februari 2023 dalam Inggris lengkap dengan artinya dalam bahasa Indonesia, dikutip dari goodhousekeeping.com dan proflowers.com:

1. Happy Valentine's Day! My favorite place in the world is next to you.

Selamat Hari Valentine! Tempat favoritku di dunia adalah di sebelahmu.

2. You are my sunshine, my only sunshine.

Kamu adalah cahaya matahariku, satu-satunya cahaya matahariku.

3. You may hold my hand for awhile, but you hold my heart forever.

Kamu boleh saja menggenggam tanganku untuk sementara, tapi kamu menyentuh hatiku selamanya.

4. I love you more than coffee.

Aku mencintaimu lebih dari kopi.

5. Thank you for being mine.