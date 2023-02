Kata Daisuke Sato Banyak Dipeluk Novri Setiawan di Laga Persib vs Bali United: I Know You Like Me

TRIBUNJABAR.ID - Bek Persib Bandung, Daisuke Sato memberikan reaksi menggelitik setelah dirinya kerap dikawal oleh Novri Setiawan ketika berhadapan dengan Bali United.

Persib Bandung menghadapi tim Bali United pada laga pekan ke-23 Liga 1 2022/2023 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (10/2/2023) lalu.

Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pertandingan saat itu berjalan cukup alot dan panas ketika kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang.

Di lini tengah, bek yang dipasang menjadi winger, Daisuke Sato juga berupaya untuk bisa menembus lini pertahanan Bali United.

Upaya Daisuke Sato tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari gelandang Bali United, Novri Setiawan.

Novri mengawal ketat Daisuke Sato dan mempersempit ruang geraknya agar tidak memasuki area pertahanan Bali United.

Bek Persib Bandung, Daisuke Sato memberikan reaksi menggelitik setelah dirinya kerap dikawal oleh Novri Setiawan ketika berhadapan dengan Bali United.

Bahkan dalam berbagai kesempatan sepak pojok, Novri Setiawan kerap melingkari tubuh Daisuke Sato dengan tangannya agar pemain asal Filipina itu tidak banyak bergerak.

Menanggapi hal tersebut, Daisuke Sato memberikan reaksi kocaknya.

Pemain keturunan Jepang itu mengunggah foto ketika Novri Setiawan sedang “memeluk” dirinya.

Baca juga: LINK Beli Tiket Persib Bandung vs PSM Makassar, Lengkap dengan Cara Memesan dan Daftar Harganya

Foto tersebut diunggah di Instagram story Daisuke Sato pada Sabtu (11/2/2023).

“Thanks for a lot of hugs last night @novrisetiawan11 (terima kasih atas banyak pelukannya semalam Novri Setiawan),” tulis Daisuke Sato dalam foto tersebut, dikutip dari Instagram @daisukesato11 pada Minggu (12/2/2023).

Pemain yang akrab disapa Lisato Martinez itu juga bergurau bahwa Novri Setiawan begitu menyukainya.

“I know you like me so much haha (saya tahu kamu begitu menyukai saya haha),” kata Daisuke Sato.