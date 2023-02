Wabup "ICMI Adalah Penggerak Bersinergi Dalam Percepatan Pembangunan di Sukabumi”

TRIBUNJABAR.ID, Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menghadiri pelantikan pengurus dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Ikatan Cendekiawan Muslim se - Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Sukabumi di Pendopo, Kamis, 26 Januari 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa pengurus yang dilantik dalam kesempatan tersebut. Hal itu diawali dengan pelantikan pengurus ICMI Orda Kabupaten Sukabumi oleh Orwil Jabar.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelantikan Organisasi Satuan (Orsat) Kecamatan ICMI oleh Orda Kabupaten Sukabumi. Terakhir pelantikan pengurus UPZ ICMI Orda Kabupaten Sukabumi.

H. Iyos Somantri mengaku bangga dan mengapresiasi atas pelantikan pengurus ICMI Orda Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, kepengurusan kali ini bisa turut serta membantu mewujudkan visi-misi Kabupaten Sukabumi.

"Selama masa pengabdian lima tahun ke depan, ICMI bisa bahu membahu dan bersinergi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Apalagi, orang-orang di dalam ICMI merupakan para penggerak. Sehingga, dapat membantu percepatan pembangunan segala bidang di Kabupaten Sukabumi.

"ICMI ini luar biasa. Semoga sinergitas yang luar biasa terjalin selama ini bisa lebih ditingkatkan," ucapnya.

Apalagi, pemikiran ICMI sangat out of the box. Seperti halnya bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sukabumi berkaitan membantu penyelesaian permasalahan stunting.

"Saya merasa bangga dan ini suatu anugerah ICMI mau membantu terkait penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi," ungkapnya.

Ketua ICMI Orwil Jabar H. Sutarman meyakini organisasi tersebut di Kabupaten Sukabumi bisa berperan dan berkiprah. Apalagi di bawah kepemimpinan H. UK Anwarudin.

"Saya percaya ICMI di bawah kepemimpinan H. UK bisa berperan dan berkiprah," terangnya.

Meskipun begitu, dirinya tetap berpesan agar ICMI terus bersinergi dengan pemerintah. Maka dari itu, teruslah berkiprah dan memberikan aksi nyata untuk Kabupaten Sukabumi.

"Terus berkiprah, namun jangan sampai keluar dari pakem ICMI. Masuk dalam berbagai persoalan di daerah dan berikan kiprah lewat aksi nyata. Seperti persoalan stunting, ICMI telah berkiprah lewat MoU dengan IDI" bebernya.

Tak hanya eksternal, pengurus ICMI pun harus terus konsolidasi di internal. Apalagi, ICMI merupakan hub dari berbagai ormas islam.