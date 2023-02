Bobotoh Minta Persib Bandung Kudeta PSM Makassar Setelah Lawan Bali United,Sekaligus Raih Rekor Baru

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung disalip PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1, bobotoh minta merebut posisi kembali.

Persib Bandung kini berada di posisi kedua klasemen Liga 1 setelah disalip oleh PSM Makassar pada Kamis (9/2/2023) dengan raihan 47 poin.

Posisinya terebut, bobotoh pun meminta Pangeran Biru untuk kembali ke puncak klasemen Liga 1.

Diketahui, Persib Bandung akan melakoni laga kontra Bali United di kompetisi Liga 1 pekan ke-23.

Pertandingan tersebut pun akan digelar di Stadion Maguwoharja Sleman, Jumat (10/2/2023) pukul 17.00 WIB.

Meski memiliki catatan minor saat menghadapi Bali United, bobotoh tetap optimis Pangeran Baru dapat membalaskan dendamnya.

Apalagi, Persib Bandung kini tengah berada di performa terbaiknya dibanding dengan Bali United yang dikatakan tengah menurun.

Tak hanya itu, bobotoh juga mengingatkan sejumlah hal pada anak asuh Luis Milla untuk pertandingan yang akan digelar petang ini.

Hal tersebut mereka ungkapkan melalui kolom komentar di unggahan terbaru Instagram @persib.

Bismillah semoga dimudahkan untuk rebut 3 poin berikutnya, Sib! Come on.

HATI⊃2; UNTUK PEMAIN HARUS BERMAIN YANG RAPI, JANGAN PAKE EMOSI.

Disalip PSM, yu bisa ayeuna kudeta deui.

Sudahi rekor buruk bersama Bali, kasih paham coach teko.

Saatnya Persib bisa menang dan membantai Guling2 FC.. kasih contoh cara ulur2 waktu dgn CARA PERSIB.. 3point Otw Puncak lg SIB.