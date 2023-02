Bank di Pangandaran Dibobol Karyawannya Rp 20,6 Miliar, Dilakukan Karyawannya, Ini Modusnya

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Sebuah bank di Pangandaran dibobol karyawannya sendiri hingga mencapai hampir Rp 21 miliar.

Pembobol bank itu adalah AS yang merupakan karyawan bank tersebut.

Jumlah uang yang dibobol oknum karyawan Bank tersebut, hampir mencapai Rp. 21 Milyar.

Modus pelaku dengan cara menukar uang pecahan 100 ribu dalam ball (uang yang telah tersusun dengan dibungkus plastik) diganti dengan pecahan uang nominal 1 ribu, 2 ribu dan 10 ribu.

Tersangka adalah AS, dimana AS ini bekerja di bagian officer operasional dan jasa di bank tersebut.

Dari posisinya itu, dia mencuri uang secara berkala dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022.

AS berhasil membobol uang tunai di Bank tempatnya bekerja yang beralamat di Jl. Merdeka barat No. 396 Karangsari Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Tentu dengan nilai fantastis yakni senilai Rp.20.671.000.000,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Kepada awak media Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan, terbongkarnya kasus yang melibatkan oknum karyawan Bank ini bermula laporan RF selaku kepala bank kantor cabang utama.

Kepala bank tersebut, menduga telah terjadi adanya pencurian uang di satu Bank Cabang Pangandaran pada tanggal 22 November 2022.

Hasil penyelidikan petugas Dirkrimum Polda Jabar, tersangka pencurian mengarah kepada tersangka AS.

Hal tersebut berdasarkan dari bukti-bukti, keterangan saksi serta pengakuan dari AS sendiri, petugas pun akhirnya menetapkan AS sebagai tersangka.

"Modus yang dilakukan tersangka, dengan cara masuk ke dalam tempat penyimpanan uang. Kemudian, tersangka menggunakan gunting merusak tumpukan ball (uang yang telah tersusun dengan dibungkus plastik) senilai Rp.1.000.000.000,-."

"Uang tersebut kemudian digantikan dengan uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, dan 10.000 dan dimasukan kedalam ball yang telah rusak atau robek tersebut," ujat Ibrahim Tompo melalui rilisnya yang diterima Tribunjabar.id, Rabu (8/2/2023) malam.

Perbuatan tersangka, dilakukan secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai Oktober 2022.

Sehingga, total keseluruhannya senilai Rp. 20.671.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan, pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal 374 dan atau pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHPidana, dan atau pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1992.

Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 3 atau pasal 4 undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Petugas Dirkrimum, masih akan terus mengembangkan kasusnya. Saat ini baru AS yang dijadikan tersangka, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya apabila ditemukan data dan bukti lainnya," katanya.(Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna)