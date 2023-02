Jelang Bali United vs Persib Bandung, Striker Maung Ini Sabet Dua Gelar Sekaligus

Gol striker Persib Bandung, Ciro Alves (kiri) terpilih menjadi 'Goal of The Week' pekan ke-22 Liga 1 2022/2023.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gol striker Persib Bandung, Ciro Alves terpilih menjadi 'Goal of The Week' pekan ke-22 Liga 1 2022/2023.

Ciro Alves yang berhasil mencetakan dua gol pada menit 24' dan 40', membuat Persib Bandung mampu menumbangkan PSS Sleman 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (5/2/2023).

Kala itu, Beckham Putra yang mendapatkan bola dari kiper Teja Paku Alam, langsung melesatkan umpan terobosan kepada Ciro Alves di lini pertahanan PSS Sleman.

Ciro Alves yang mendapatkan bola tersebut langsung berlari ke arah gawang PSS Sleman dan mencetakan gol untuk Persib Bandung di menit 40'.

Berkat gol cantiknya di menit ke-40', pemain asal Brasil tersebut mampu mengalahkan nominasi gol lainnya seperti Mitsuru Maruoka (RANS FC) dan Septian David (PSIS Semarang).

Tak hanya terpilih menjadikan 'Goal of The Week', pemain bernomor punggung 77 tersebut terpilih masuk ke dalam 'Best IX of The Week' pekan ke-22.

Dirinya bersanding dengan striker andalan tim lain seperti Yusuh Helal (Persija Jakarta) dan Sho Yamato (Persebaya Surabaya).

Di posisi gelandang terdapat Matias Mier (Bhayangkara FC), Ze Valente (Persebaya Surabaya), dan David Maulana (PSIS Semarang).

Di posisi bek diisi oleh Ilham Rio (Persija Jakarta), Renan Alves (Barito Putera), Andy Setyo (Persikab 1873), dan Alta Ballah (Persebaya Surabaya).

Sedangkan terakhir di posisi kiper, Awan Setyo dari hayangkara FC terpilih menjadi Best IX of The Week. (*)

