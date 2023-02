Jadwal Liga 1 Hari Ini, PSIS Semarang Vs Persebaya Surabaya Ditunda, Rans Nusantara FC Vs Arema FC

Carlos Fortes yang juga punya andil dalam performa apik yang ditampilkan PSIS Semarang di laga lawan Persija Jakarta, Selasa (13/12/2022). Laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, yang harusnya digelar Rabu (8/2/2023) ditunda karena belum ada izin dari kepolisian.

TRIBUNJABAR.ID - Dalam jadwal Liga 1 hari ini, Rabu (8/2/2023), harusnya ada laga PSIS Semarang Vs Persebaya Surabaya namun ditunda.

PSIS Semarang Vs Persebaya Surabaya harusnya berlangsung di Stadion Jatidiri pukul 15:00 WIB.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus menginformasikan pembatakan tersebut.

“Belum mendapatkan rekomendasi dari pihak kepolisian," kata Ferry Paulus.

"Terkait hal itu maka LIB mengumumkan bahwa pertandingan dengan status ditunda dan akan diumumkan untuk penjadwalan berikutnya,” ucap Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, Senin (6/2/2023) malam, dlansir ligaindonesiabaru.com.



Menurut Ferry Paulus Manajemen PSIS Semarang memberitahukan bahwa pihak Polrestabes Semarang belum bisa memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pertandingan antara PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.

Mereka menyampaikan lewat surat yang bernomor 24/PSIS-MJS/II/2023.

“Karena belum adanya rekomendasi tersebut, laga PSIS kontra Persebaya juga kami nyatakan ditunda,” ucap Ferry.

Pemain PSIS Semarang Carlos Fortes dan pemain Persib Bandung terlibat duel yang berujung hadiah tendangan bebas bagi PSIS Semarang dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 pekan ke-21 di Stadion Jatidiri Semarang, Selasa (31/1/2023). Persib Bandung sementara unggul 2-0 sampai akhir babak pertama. (Tribun Jateng/ F Ariel Setiaputra)

Dua laga lainnya, Dewa United FC Vs Borneo FC Samarinda dan Rans Nusantara FC Vs Arema FC, bakal tetap dilaksanakan.

Dewa United FC Vs Borneo FC Samarinda bakal berlangsung di Indomilk Arena. Tadinya laga ini akan digelar pad 17.00 WIB dimajukan menjadi pukul 15.00.

Jadwal Liga 1 Hari Ini, Rabu (8/2/2023)

TUNDA: PSIS Semarang Vs Persebaya Surabaya, Jatidiri

Dewa United FC Vs Borneo FC Samarinda, Indomilk Arena, Pukul 15.00

Rans Nusantara FC Vs Arema FC, Pakansari, Pukul 15.00

Jadwal dan Hasil Liga 1 Pekan ke-23

Senin, 06 Februari 2023

Madura United FC Vs Persis Solo 2-3