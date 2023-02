Christie Rilis Single Love Me Back, Gandeng Jefri Nichol di Video Klip: Perpisahan Bukan Akhir

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Christie, solois wanita besutan Musica Studios kembali merilis single dengan judul “Love Me Back”.

Single berbahasa Inggris ini adalah hasil komposisi Laleimanino dan di lagu ini Christie ikut turun peran sebagai co-writer dari lirik lagu, dan dibalut dengan musik bernuansa Pop RnB era 2000-an.

Perempuan yang telah lulus dari Stanford University, Amerika Serikat, ini menceritakan tentang ‘Love Me Back’.

“Di lagu ini, aku pengen share sesuatu yang lebih personal. Raw and difficult feelings yang kita rasain saat ekspektasi enggak sesuai realita. When something like this happens, menurutku kita boleh sedih, wajar, enggak apa-apa rasa down. It's okay to validate our feelings dan enggak perlu gengsi. Rasa itu yang pengen aku tuangkan di lagu ini," kata Christie secara virtual, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya hubungan percintaan itu tidak mesti dan selalu berujung bahagia.

Di video klipnya ini, Christie ingin menunjukkan bahwa ketika perpisahan datang bukanlah akhir dari segalanya.

Menurutnya, selalu ada beberapa sisi dari setiap kisah.

"Seperti di music video kan ternyata masih ada Jefri (Nichol) yang ternyata punya ekspektasi terhadap aku. So, stay hopeful. Mood ini yang aku rasa cocok disampaikan dengan medium beat," tuturnya.

Dalam proses kreatif pembuatan single terbarunya kali ini, Christie turut terlibat dalam penulisan lirik.

“Di sini aku dibantu oleh sahabatku, Laleilmanino, untuk pembuatan lagu dan liriknya. Di awal workshop, aku tulis lagu ini bareng Laleilmanino di tahun 2019. Terus aku coba recording beberapa kali dengan beberapa versi, sampai akhirnya di akhir tahun 2022," katanya.

Pada produksi musik videonya, Christie yang beradu peran bersama aktor kenamaan Tanah Air Jefri Nichol ini membagikan kisah keseruan selama mereka syuting bersama.

“Dari dulu aku pengen banget bikin MV bareng Jefri, dan aku seneng banget dia mau terlibat di sini saat jadwal kami sama-sama cocok. Dengan konsep MV yang memiliki elemen komedi di dalamnya, kehadiran sosok Jefri Nichol yang cool dan punya sisi nyentrik ini akan membuat musik video ini lebih hidup dan seru untuk ditonton," ujarnya.

Melalui perilisan single-nya kali ini, Christie memberi pesan bagi para pendengar setianya jangan terlalu sedih dan tetap bisa percaya diri ketika menyukai seseorang. (*)