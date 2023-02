Kasus Stunting di Sumedang Tertinggi di Jabar, Bupati Sebut Sampel SSGI Kemenkes Tidak Proporsional

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Kabupaten Sumedang dinilai Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 Kementerian Kesehatan RI sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi.

Dalam data SSGI itu, dikatakan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan wilayah dengan kasus stunting tertingi di Jawa Barat. Yakni, mencapai 27,6 persen.

Angka ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya, yakni 2021 yang sebesar 22 persen.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir membedah proses pengambikan data SSGI itu. Dia mengatakan bahwa data yang diambil sangat kecil dibandingkan data keseluruhan bayi di bawah lima tahun di Sumedang.

"SSGI hanya mempunyai data 636 balita, dari 76.000 balita di Sumedang," kata Dony kepada sejumlah wartawan di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (6/2/2023) sore.

Padahal,kata politisi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang punya data lebih baik dari pada yang diambil SSGI. Yakni, semua balita di Sumedang terdata sesuai nama dan alamat bayi itu.

"By name by adress, kami punya data 76.000 balita itu," kata Dony.

Data yang dipegang Pemkab Sumedang saat ini dinilai Dony sangat akurat, sebab datanya faktual dan aktual karena diambil dari bulan penimbangan balita.

Hasil dari bulan penimbangan balita itu diinput ke Aplikasi Elektronik Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (AEPGBM) yang juga sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan RI.

"Jadi, jika menurut SSGI kita naik 27,6 persen stunting kami. Justru di data kami turun, sebab data kami meliputi 97 persen data balita,"

"Angka stunting kami 8,27 persen," katanya.

Bupati menegaskan bahwa pengambilan sampel dalam SSGI tidaklah proporsional.