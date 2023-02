Chord Lagu Ilang, Lagu Sunda Hits yang Dinyanyikan oleh Yayan Jatnika: Inggis Batan Maut Hinis

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Ilang.

Ilang adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Hingga kini, karyanya masih menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Ilang

Intro : F Am Bm E

Am Dm

Leungit kahariwang dina diri

G C

Musnah karémpan sagala rasa

E

Anjeun megat motong

F

Tali tresna ka manéhna

Dm E

Kiwari anjeun nyorangan

Am Dm

Lain teu hayang marengan anjeun

G C

Dalah kuring geus aya nu boga

E F

Na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun

Dm E

Pikir terus ngukuntit

F G Em Am

Mémang henteu salawasna cinta kudu dipiboga

Dm

Inggis batan maut hinis

Dm

Rémpan batan mesat lobang

E Am

Sok sieun kagelok nu lian

Dm

Anjeun jeung kuring sarua

Dm

Pada pada boga rasa

G Em Am

Rasa nu disidem waktu harita

F Em Am

Kacinta mo ilang ilang

Am Dm

Lain teu hayang marengan anjeun

G C

Dalah kuring geus aya nu boga

E F

Na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun

Dm E

Pikir terus ngukuntit

F G Em Am

Mémang henteu salawasna cinta kudu dipiboga

Dm

Inggis batan maut hinis

Dm

Rémpan batan mesat lobang

E Am

Sok sieun kagelok nu lian

Dm

Anjeun jeung kuring sarua

Dm

Pada pada boga rasa

G Em Am

Rasa nu disidem waktu harita

F Em Am

Kacinta mo ilang ilang

F Em Am

Kacinta mo ilang ilang

