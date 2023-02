Statistik Gol Ciro Alves Bersama Persib Bandung, hingga Pekan ke-22, 1 Kali Lewat Tendangan Bebas

TRIBUNJABAR.ID - Ciro Alves, striker Persib Bandung berhasil menciptakan gol cantik melalui tendangan bebas. Berikut statistik gol Ciro Alves Liga 1 2022-2023 hingga Pekan ke-22.

Ciro Alves mencetak gol untuk Persib Bandung sangat mengalahkan PSS Sleman 2-0.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion GBLA, Bandung, Minggu (5/2/2023), Ciro Alves berhasil memborong dua gol tersebut.

Dalam catatan transfermarkt.co.id, gol Ciro Alves melalui tendangan bebas langsung merupakan yang kedua kalinya selama berkiprah di Liga 1.

Gol tendangan bebas langsung pertama Ciro Alves ciptakan ketika masih memperkuat Persikabo 1973 pada musim 2021-2022 Liga 1.

Gol tersebut terjadi pada menit ke-81 dan menjadi penentu kemenangan Persikabo 1973 atas Persita Tangerang dengan skor 2-1.

Gol Ciro Alves melalui tendangan bebas yang kedua terjadi saat Persib Bandung menang atas PSS Sleman 2-0 di Stadion GBLA, Minggu (5/2/2023).

Gol pembuka kemenangan itu terjadi pada menit ke-27.

Selama ini, gol Ciro Aves terjadi mayoritas melalui kaki kanannya.

Dari 9 gol yang dia ciptakan bersama Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 dengan melalui kaki kanang sebanyak 4 kali.

Gol tersebut di luar gol tendangan bebas dan penalti.

Sedangkan melalui kaki kiri sebanyak satu kali.

Pemain Persib Bandung Ciro Alves disambut rekannya meluapkan ekspresinya menghampiri bobotoh setelah berhasil mencetak gol ke gawang PSS Sleman saat pertandingan Liga 1 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (5/2/2023). Pertandingan di menangkan Persib Bandung dengan skor (2-0). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Statistik Gol Ciro Alves Liga 1 2022-2023 hingga Pekan ke-22

Persib Bandung vs RANS Nusantara, satu gol, FC RANS FC Penalti

Persib Bandung vs PS Barito Putera, dua gol, Tap-in, solo run

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, satu gol, Tendangan kaki-kanan

Persib Bandung vs Persis Solo, satu gol, Tendangan kaki-kanan

Persib Bandung vs Persija Jakarta, satu gol, Tendangan kaki-kanan

Persib Bandung vs PSIS Semarang, satu gol, Tendangan kaki-kiri

Persib Bandung vs PSS Sleman, dua gol Tendangan bebas langsung, Tendangan kaki-kanan

