Wasit Asal Aceh Faulur Rosy Pimpin Laga Persib Bandung Vs PSS Sleman, Ini Track Recordnya

Wasit Faulur Rosy saat memimpin laga Madura United vs Persib Bandung. Faulur Rosy memimpin laga Persib Bandung versus PSS Sleman, Minggu (5/2/2023).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wasit Faulur Rosy ditunjuk untuk menjadi pengadil dalam pertandingan Persib Bandung kontra PSS Sleman di Stadion GBLA Kota Bandung, Minggu (5/2/2023).

Selain Faurul Rosy, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 juga menugaskan Nurhadi dan Geofari Ade Reza Bil Faqih sebagai asisten wasit satu dan dua.

Untuk asisten wasit tambahan satu dan dua ditugaskan kepada Ari Santoso dan Sigit Budiyanto.

Sedangkan wasit cadangan dipercayakan kepada Suwanto.

Faurul Rosy tercatat telah memimpin enam pertandingan musim ini.

Dari jumlah tersebut, wasit asal Aceh tersebut telah mengeluarkan 18 kartu kuning dan satu kali menunjuk titik putih.

Bagi Persib, ini merupakan laga pertama dipimpin Faulur Rosy pada Liga 1 2022-2023.

Tugas pertama Faulur Rosy untuk mengawal laga di Liga 1 musim ini adalah menjadi wasit pada pertandingan Madura United vs Barito Putera, 23 Juli 2022.

Pada pertandingan yang berakhir kemenangan tim berjuluk Laskar Sape Kerrab dengan skor telak 8-0 tersebut, Faulur Rosy tercatat mengeluarkan dua kartu kuning bagi dua pemain Barito Putera.

Berikutnya, Faulur Rosy pun ditugaskan menjadi pengadil pada pertandingan Bali United kontra Arema FC, 13 Agustus 2022.

Laga yang berakhir kemenangan tim Singo Edan dengan skor 2-1 itu, Faulur Rosy mengeluarkan empat kartu kuning bagi dua pemain masing-masing tim.

Pada pekan kelima, dia pun bertugas dalam laga RANS Nusantara FC vs Persija Jakarta, pada 20 Agustus 2022.

Duel yang berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 3-0 tersebut, tiga kartu diberikan Faurul Rosy bagi dua pemain RANS dan satu kartu kuning bagi pemain Macan Kemayoran.

Ia pun satu kali memberikan penalti bagi RANS Nusantara, sayang eksekutor gagal melaksanakan tugasnya.

Tiga laga lainnya, Faurul Rosy pun memimpin laga Bali United vs Persik Kediri (27/8/2022), kemudian laga RANS Nusantara vs Borneo Samarinda FC (19/12/2022), dan PS Barito Putera vs Madura United pada 14 Januari 2023. (*)

