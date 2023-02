Instruktur AHM Ukir Prestasi di Kompetisi Safety Riding Asia & Oceania

TRIBUNJABAR.ID, PHUKET - Instruktur Safety Riding PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil meraih gelar terbaik kedua pada kategori 150cc dan Innovative Safety Concept, serta terbaik ketiga pada kategori 300cc pada ajang The 1st Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition yang berlangsung di Honda Safety Riding Park, Phuket, Thailand pada 2-4 Februari 2023. Prestasi ini semakin memperkuat kompetensi para instruktur AHM dalam menyampaikan edukasi keselamatan berkendara Honda di Indonesia.



The 1st Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition Phuket

Pelaksanaan kompetisi instruktur safety riding perdana di wilayah Asia & Oceania ini menjadi saksi prestasi yang dicetak para instruktur AHM. Pada kategori Innovative Safety Concept, instruktur safety riding AHM, M. Fauzan Tanaka dan Hendrik Ferianto mempresentasikan program inovasi pengembangan pelatihan yang efektif untuk mengatasi kesalahan yang sering terjadi pada pengendara sepeda motor. Mereka diuji langsung oleh perwakilan juri yang berasal dari Honda Motor. Co,. Ltd, Asian Honda. Co,. Ltd, dan Suzuka Traffic Education Center Manager. Materi inovasi safety riding AHM tersebut berhasil mendapatkan apresiasi sebagai terbaik kedua.



"Terima kasih atas apresiasi pada kategori inovasi ini. Kami berharap, dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai ilmu keselamatan berkendara dengan negara lain, kami pun dapat semakin terinspirasi untuk semakin baik lagi dalam berbagi ilmu keselamatan berkendara di Indonesia," ujar Hendrik.



The 1st Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition Phuket

Pada kategori 150cc, Dwi Oktawijaya yang menggunakan CB150R berhasil meraih posisi kedua dan Deni Surahman yang juga bersaing di kategori sama berada di posisi 10 besar.



"Ini merupakan kompetisi instruktur safety riding internasional pertama yang saya ikuti. Saya yakin prestasi ini dapat menjadi bekal yang berarti saat nanti saya kembali dan memberikan edukasi keselamatan berkendara di AHM Safety Riding Park," ujar Okta.



Pada kategori 300cc, M. Zakky Zulfikar meraih posisi terbaik ketiga menggunakan CB300R. Pada kategori 500cc yang diwakili M. Fauzan Tanaka dan Hendrik Ferianto dengan menggunakan CB500r, keduanya menempati posisi 10 besar.



The 1st Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition Phuket

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan pencapaian instruktur safety riding AHM di kompetisi safety instructors wilayah Asia & Oceania semakin memperkuat upaya perusahaan untuk terus memberikan edukasi keselamatan berkendara pada masyarakat Indonesia.



“Pencapaian instruktur AHM pada ajang The 1st Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition di Thailand menjadi buah atas keseriusan para instruktur dalam mewujudkan budaya keselamatan berkendara di Indonesia. Kami pun berharap hasil ini dapat menginspirasi seluruh instruktur dan advisor Honda untuk terus mengedukasi keselamatan berkendara di masyarakat,” ujar Andy.



Ajang kompetisi instruktur wilayah Asia & Oceania ini diikuti oleh 46 peserta dari 12 negara yakni, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, India, Bangladesh, Taiwan, Korea Selatan dan Australia. Setiap sesi pengujian, seluruh peserta diuji keterampilan berkendaranya.



Dalam uji braking skill, peserta mendapatkan penilaian terkait dengan pengereman yang telah diukur berdasarkan jarak dan teknik pengereman yang tepat. Kemudian pada sesi course slalom, kelihaian instruktur dalam mengendarai Honda CB500R, CB300R, dan CB150R diuji dalam melewati track berdasarkan kesulitan yang telah ditentukan panitia. Keseimbangan para instruktur pun diuji melalui pengujian narrow plank dan low speed.



Pelatihan Safety Riding yang Lengkap



Pencapaian dari para instruktur AHM yang bersaing di ajang The 1st Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition tidak terlepas dari adanya fasilitas yang mendukung upaya mereka mengasah kompetensi, yakni di AHM Safety Riding Park yang berlokasi di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektar, tempat berlatih keterampilan dan edukasi keselamatan berkendara ini memiliki fasilitas baik dari sisi pengayaan teori, praktik on road dan off road, serta edukasi keselamatan berkendara untuk anak-anak.



Selain AHM Safety Riding Park, terdapat juga Honda Safety Riding Center yang tersebar di 8 kota yaitu Tangerang, Serang, Yogyakarta, Sidoarjo, Bandung, Jambi, Pekanbaru, dan Medan.



“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya keselamatan berkendara yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan berlatih di AHM Safety Riding Park maupun Honda Safety Riding Center yang didukung oleh instruktur-intruktur terpercaya dan telah teruji kemampuannya pada level internasional,” tutup Andy.