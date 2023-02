Chord Lagu Beja Ti Jurig, Lagu Sunda Populer yang Dinyanyikan Doel Sumbang: Loba Jurig Nyiliwuri

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Beja Ti Jurig.

Lagu Beja Ti Jurig dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Hingga kini karyanya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Beja Ti Jurig

G

Budak lalaki kasep umur satepak

Bm

Ka dokter spesialis kulit jeung duraring

C D G

Araraneh aya naon ku araraneh

G

Budak awewe geulis umur satepak

Bm

Sore-sore ngantri di dokter kandungan

C D G

Araraneh aya naon ku araraneh

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak lalaki teh

Em

Kasogot parabot bati ulin peuting

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak awewe teh

C D G

Bareuh padaharan bati ulin peuting

G

Nu matak barudak ulah osok ulin peuting

Bm

Sabab peuting loba jurig nyiliwuri

Bm Bm

Bisi tibeleset tuluy dikekesed

C D G

Malahan bisa pareum digegel virus

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak lalaki teh

Em

Kasogot parabot bati ulin peuting

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak awewe teh

C D G

Bareuh padaharan bongan ulin peuting

G

Nu matak barudak ulah osok ulin peuting

Bm

Sabab peuting loba ubrut nyiliwuri

Bm

Bisi tibeleset tuluy dikekesed

C D G

Malahan bisa paeh digegel virus

