Persib Bandung Akan Hadapi PSS Sleman, Marc Klok Ingin Kehadiran Bobotoh: PT LIB Kita Butuh Suporter

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan melakoni laga kontra PSS Sleman, Minggu (5/2/2023).

Persib Bandung diketahui mengajukan dua venue yaitu Stadion Siliwangi dan Stadion Gelor Bandung Lautan Api (GBLA).

Namun, hingga kini kepastian venue tersebut belum didapatkan.

Menjelang pertandingan tersebut, gelandang Persib Bandung, Marc Klok meminta PT Liga Indonesia Baru (LIB) agar mengizinkan laga kandang Persib Bandung dihadiri suporter.

Pasalnya, laga kandang saat menghadapi Borneo FC di Stadion Pakansari, Bogor tanpa suporter.

Hal tersebut pun diungkapkan oleh Marc Klok di Instagram pribadinya.

Pemain asal Belanda itu mengunggah suasana bobotoh saat heboh bernyanyi di Stadion Jatidiri.

Seperti diketahui, saat Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang beberapa waktu lalu, bobotoh turut mendukung.

Suporter Maung Bandung itu seolah menjadi suntikan semangat Pangeran Biru dalam setiap laga.

Selain itu, video tersebut juga memperlihatkan Marc Klok yang berperan seolah menjadi wartawan.

Ia sibuk menanyai rekan satu negaranya tersebut, Nick Kuipers.

Marc Klok menanyakan apakah Nick Kuipers menyukai atmosfer dukungan bobotoh.

Pasalnya, Nick Kuipers sebelumnya terlihat menikmati saat bobotoh heboh bernyanyi.

"Are you happy with the perfomance today? (apakah kamu suka dengan pertandingan sekarang)," tanya Marc Klok pada Nick Kuipers dikutip dari Instagramnya