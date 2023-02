Peduli Sampah Plastik Lewat Program Plastic to Food, Warga Bisa Tukarkan Sampah Menjadi Beras

Sinar Mas Land bersama Chandra Asri Petrochemical kembali melanjutkan kemitraan jangka panjang dalam inisiatif peduli sampah melalui program plastic to food di Dusun Kiarajaya, Karawang, Jumat (3/2/2023).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sinar Mas Land bersama Chandra Asri Petrochemical kembali melanjutkan kemitraan jangka panjang dalam inisiatif peduli sampah melalui program plastic to food.

Chandra Asri pun berkolaborasi dengan anak usaha SML, yakni Maligi Permata Industrial Estate (pengelola kawasan industri KIIC) yang berlokasi di Dusun Kiarajaya, Karawang, Jumat (3/2/2023).

Chandra Asri dan KIIC berkeinginan untuk mendorong pemilahan sampah dari sumbernya dengan mengedukasi masyarakar agar bijak dalam mengelola sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik.

"Disebut plastic to food ya karena satu kilogram sampah plastik terpilah yang dikumpulkan warga dapat ditukarkan dengan satu kilogram beras," kata Edi Rivai, Director of Legal, External Affairs, and Circular Economy Chandra Asri.

Skema program ini dimulai pengumpulan sampah plastik oleh warga yang dapat ditukarkan menjadi beras sebagai stimulasi awal.

Baca juga: Tak Perlu Khawatir, Pasokan Beras di Bandung Dipastikan Aman, Tapi Bisa Berkurang pada Kondisi Ini

Sampah plastik bernilai tinggi yang terkumpul akan dijual ke pendaur ulang.

"Sedangkan sampah plastik bernilai rendah akan diproses lebih lanjut menjadi bahan bakar berbasis plastik yang setara dengan minyak tanah, solar dan bensin di Fasilitas Pengolahan Sampah binaan Chandra Asri," ujarnya.

Dia menambahkan, program ini pertama kali dikolaborasikan Sinar Mas Land dengan Chandra Asri pada awal 2022.

Kemudian dilanjutkan oleh KIIC juga Chandra Asri melalui penandatanganan perjanjian kerjasama kedua belah pihak di Juni 2022.

"Program ini berhasil kumpulkan 500 kilogram sampah plastik dalam waktu enam bulan melalui partisipasi 217 KK warga Dusun Kiarajaya, ucap Edi.

"Kami senang dapat bermitra dengan KIIC dalam menyebarkan semangat peduli lingkungan dengan mendorong partisipasi masyarakat supaya memilah sampah dari sumber dan mendukung terwujudnya ekonomi sirkular yang berprinsip mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," ujarnya.

External Division Head KIIC, Bambang Sugeng menyatakan, program plastic to food ini menjadi salah satu dari program CSR kepedulian pelestarian lingkungan.

KIIC juga, kata dia, mengajak masyarakat untuk bijak mengelola sampah plastik, sekaligus merupakan kontribusi sosial perusahaan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat.