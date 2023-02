Alasan Kenapa Lassie Alpha Jeans Dapat Sukses Berjualan di Tiktok

TRIBUNJABAR.ID - Memahami keinginan wanita Indonesia yang menginginkan good look and kaki jenjang look, kini Lassie Alpha dari PT Free Way Perdagangan Indonesia memenuhi syarat itu semua.

Lassie Alpha dimiliki oleh Dong Yan Wu yang menciptakan jeans dengan bahan soft jeans yang pastinya nyaman untuk dipakai sehari-hari tanpa menghilangkan sisi fashionable dari jeans tersebut.

"Ya, Lassie Alpha ini merupakan women fashion brand yang menjual berbagai jenis dan model jeans wanita dengan kualitas yang sangat bagus dan harga terjangkau, " ujar Dong Yan.

"Lassie Alpha juga memiliki misi untuk terus mengeluarkan produk fashion update yang dapat disesuaikan dengan trend fashion masa kini. Menciptakan produk jeans yang aesthetic fashionable, dan juga pastinya sangat terjangkau harganya, " lanjut Dong Yan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/2/2023).

Selain itu, jeans kulot best seller keluaran Lassie Alpha sudah terjual lebih dari 160.000 pcs dan ada beberapa jeans new arrival juga menjadi jeans favorit wanita-wanita modis terkini.

Keunggulan jeans Lassie Alpha memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk segi bahan, maupun jahitan menyediakan jeans dengan berbagai model seperti kulot, skinny, boyfriend, dan juga ripped serta kargo jeans.

Untuk pelayanan yang spesial, yaitu jeans dipastikan memiliki garansi pengembalian barang/dana jika pelanggan tidak puas dengan barang yang diterima. Namun, sejauh ini banyak customer yang puas dengan produk Lassie Alpha ini.

Lassie Alpha dapat membuat penampilan kaum hawa terlihat lebih jenjang dan tinggi. Produknya highwaist sehingga dapat menutupi perut buncit, paha besar juga tertutupi yang kerap menjadi 'kekhawatiran' dari para wanita.

Produk Lassie Alpha menyediakan harga eksklusif di live room, ada subsidi, voucher, dan juga flash sale semua itu hanya eksklusif saat live streaming. Untuk informasi promo terbaru dengan mengunjungi akun sosial media tiktok @lassiealpha hingga saat ini memiliki jumlah follower 468.7K.

Lassie Alpha melakukan live streaming setiap hari dari pukul 08:00-20:30 WIB. Menyediakan diskon subsidi up to 35 persen eksklusif hanya di livestreaming dan juga menambahkan kupon potongan harga up to 25.000 semuanya hanya eksklusif saat live streaming. Warehouse Lassie Alpha berada di Batuceper, Tangerang, Banten.(*)

