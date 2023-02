Terdakwa Pencabulan Anak di Bawah Umur di Sukabumi Membantah, Nenek Korban Histeris Lihat Pelaku

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Kasus pelecehan seksual bocah perempuan berinisial ISR (8) asal kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi memasuki masa persidangan, Kamis (02/02/2023).

Persidangan berlangsung sekitar pukul 11.58 WIB secara tertutup di ruang sidang Kartika, 004, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, jalan Bhayangkara dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi.

Ada 5 saksi yang diperiksa dan hadir secara langsung.

Sementara terdakwa RP (32) yang merupakan paman korban dihadirkan secara virtual dalam persidangan.

Saksi korban SAI yang merupakan nenek korban, terlihat didampingi pengacara dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Sementara itu, korban terlihat didampingi oleh tim psikolog dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sukabumi.

Saat berlangsungya persidangan, sekitar pukul 13.55 WIB, Nenek korban yang turut diperiksa sebagai tiba-tiba histeris, hingga akhirnya dibawa keluar ruangan.

SAI histeris sambil dibawa petugas keluar ruangan sambil melontarlan kepada terdakwa "pedofil" sambil menangis.

Kuasa Hukum korban, Yoseph Luturyali, mengatakan, terkait histerisnya tersebut SAI tidak terimanya pengakuan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

"Ada bantahan lah dari terdakwa ini. Bahwa terdakwa tidak melakukan. Itu diakuinya dia saat diperiksa mulai penyidikan sampai di Kejaksaan," ucapnya kepada Tribunjabar.id,

"Jaksa juga mengatakan (terdakwa) tidak mengaku. Nah kalau tidak mengaku tugas Jaksa sebagai penuntut umum yang menangani perkara harus menggali semaksimal mungkin segala upaya, harusnya begitu," tutur Yoseph.

Kemudian, menurut Yoseph, dengan bukti-bukti yang ada seharusnya bisa menjadi rujukan.

"Hasil visumnya itu terbukti ada lecet. Hasil dari dokter ditemukan ancur. Nah ini kontradiktif dengan yang mereka sampaikan ini kan aneh," tandasnya.

Persidangan yang sempat ditunda secara sementara karena nenek korban histeris. Akhirnya sidang kembali di gelar.

Sebelumnya, kasus tersebut tejadi 12 Oktober 2022 lalu dengan tersangka berinisial RP (32) merupakan pamannya sendiri, atau kakak dari Ibu kandung korban.

Terdakwa dikenakan pasal 81 dan atau Ppasal 82 UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang ancaman perjara maksimal 15 tahun. (Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah. )