SOSOK Deris Nagara Presiden BEM SIPA Columbia University dari Ciamis, Ini Deretan Prestasinya

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Deris Nagara pemuda asal Ciamis ini membuat bangga setelah terpilih jadi Presiden BEM di School of International and Public Affairs (SIPA) Columbia University di New York, Amerika Serikat.

Selain menjabat sebagai Presiden BEM SIPA Columbia University, ternyata Deris Nagara ini punya segudang prestasi tingkat internasional lainnya.

Pemuda asal Ciamis tersebut memang sudah tidak perlu diragukan lagi perihal prestasi yang pernah diraihnya.

Deris Nagara, pemuda asal Ciamis raih prestasi jadi presiden BEM di Columbia University, padahal dulu berkali-kali ditolak PTN (Instagram @Deris Nagara)

Dari periode tahun 2021-2022 saja ia sudah mampu mencapai hal yang dicita-citakan setiap anak muda Indonesia, salah satunya mendapat beasiswa LPDP Kemenkeu untuk program S2 di Colimbia University.

Pada tahun 2021 yang lalu, ia juga dinobatkan sebagai Pemuda Inspiratif dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia.

Di tahun 2022 nya, Deris mendapat penghargaan kembali dari Kemenpora RI sebagai Pemuda Hebat.

Selanjutnya, ia juga menjadi perwakilan Indonesia di program ASEAN - Korea Youth Ambassador.

Kemudian Deris juga menjadi peserta aktif pada forum The United Nations Higher Education and Multilateralism: Academia Responding to Global Challenges.

Adapun untuk raihan prestasi skala internasional lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Scholarship Award and Admitted to School of International and Public Affairs at Columbia University, New York 2022 (Master of Public Administration).

2. Honorable Mention at ASEAN-Korea Political Security Forum 2021 in the topic of Preparing for Rising Non-traditional Security Issues: The New Southern Policy, Human Rights and Cybers, Security-Digital Transformation.

3. The Best Delegate in the Social-Cultural Committee at the 9th ASEAN Korea Frontier Forum 2020.

4. Official Delegate of Indonesia at the 9th ASEAN-Korea Frontier Forum 2020, South Korea.

5. The 2nd Place at ASEAN-Korean Debate Championship: Culture and Society Sector 2020.