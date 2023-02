Membanggakan, Pemuda Ciamis Ini Terpilih Jadi Presiden BEM di SIPA Columbia University, Ini Kisahnya

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Pemuda asal Ciamis ini ternyata mampu mengukir prestasi di salah satu kampus ternama dunia.

Dia adalah Deris Nagara yang saat ini menjabat sebagai Presiden BEM di School of International and Public Affairs (SIPA) Columbia University.

Pemuda kelahiran 1997 tersebut mengungkapkan proses terpilihnya ia menjadi Presiden BEM dengan banyaknya rangkaian seleksi.

"Banyak banget rangkaian seleksinya, harus membuat platform, advokasi, dan kampanye. Lalu satu hari ada khusus di publik aku kampanye. Kemudian ada Debat Capres, akhirnya pemungutan suara. Alhamdulillahnya, Deris terpilih mendapatkan amanah menjadi ketua BEM pada 22 November 2022," papar Deris pada TribunPriangan.com, Kamis (2/2/2023).

Dalam proses seleksi tersebut, Deris membawa tema kampanye dan platfrom: Unity in Diversity for Our Community.

Tentu saja hal tersebut terinspirasi dari Bhineka Tunggal Ika dan Filosopi yang Deris yakini yaitu Genta Mandaya.

"Genta dalam Bahasa Indonesia berarti “bel” sedangkan Mandaya dalam bahasa Sansekerta berarti “bergerak langit dan bumi” atau “memberdayakan”. Jadi, makna Genta Mandaya adalah menggemakan suara masyarakat dan memberdayakan mereka melalui berbagai kegiatan," tambahnya.

Di Columbia University ini Deris mengambil Jurusan Master of Public Administration / International Affairs, Konsentrasi Economic and Political Development dan Social Policy, Spesialisasi International Organization and United Nations studies.

Meskipun menjabat sebagai Presidan BEM SIPA, Deris tak melupakan kewajiban utamanya sebagai mahasiswa, waktu untuk teman dan keluarga juga ia selalu luangkan.

Fakta menarik lainnya adalah Deris ini tarnyata menjadi pemuda Indonesia pertama yang menduduki jabatan Presiden BEM SIPA di Columbia University tersebut.

Deris mengaku, ia sudah aktif berorganisasi sejak SMP di OSIS dan English Club pada tahun 2011 dan tahun 2013.

Selain itu, ia juga mengikuti Paguyuban Mojang Jajaka Ciamis dan Forum Generasi Berencana Jawa Barat (PAMOKA Ciamis dan GENRE) dan masih aktif sampai sekarang.

Dengan menjadi Presiden BEM, Deris mengaku bangga sekaligus bersyukur karena bisa memimpin mahasiswa dari berbagai negara di salah satu kampus top dunia.

Kini ia banyak belajar mengenai implementasi kebijakan publik dan internasional serta politik internasional.

Peraih penghargaan Pemuda Inspiratif Indonesia 2021 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI itu banyak mengenal dan bekerja sama dengan berbagai pemegang kepentingan melalui pengalamannya tersebut. (Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini)